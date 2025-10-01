竹塹媽祖文化祭10/4～10/18登場 走讀6大媽祖廟文化地圖

新竹市府今年舉辦第3屆竹塹媽祖文化祭，從10/4～10/18邀市民來走讀六大媽祖廟文化地圖。（記者洪美秀攝）

新竹市第3屆「竹塹媽祖文化祭」10月4日到18日登場，為期15天，邀市民來走讀探索在地6大媽祖廟文化，還可透過集章及實境解謎，來趟媽祖文化旅行，像是長和宮、新竹內天后宮、新竹天后宮、香山天后宮、鳳和宮、新竹內湖龍正宮等媽祖廟的文化意涵，在祈求媽祖保佑時，也能認識在地宗教文化。

民政處指出，竹塹的媽祖信仰可追溯到中國清朝乾隆年間，當時竹塹港為台閩貿易重要據點，航海往來頻繁，媽祖成為居民與航海人的精神依靠。隨時代發展，媽祖廟宇成為各縣市的文化資產。今年也製作以年輕人最流行的Instagram外觀製作專題性的媽祖廟廊帶特色摺頁，融入清代時期的古地圖，重塑與對照古今的變化與痕跡。邀市民以走讀旅行方式來場媽祖解謎文化之旅。

今年文化祭有3大活動，「慈母手中塹旅情」以套色明信片集章為引導，串聯4大媽祖廟，集章完成可寄出專屬明信片；「聖母放送 ON AIR」搭配摺頁推出6大媽祖角色卡，讓參與者能穿梭6大廟宇蒐集角色，集滿任2張可兌換特色宣導品。並規劃「媽祖行腳 謎漾風城」走讀旅行，10月2日開放報名，結合移動式導覽與實境解謎設計，讓參與者在時空交錯與角色轉換中，感受媽祖文化；不管是集章或解謎都好玩。可洽民政處官方網路平台報名。

新竹市府今年舉辦第3屆竹塹媽祖文化祭。（記者洪美秀攝）

還可兌換精美小禮物。（記者洪美秀攝）

