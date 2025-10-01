基隆兒童日間定點臨托2.0 收費更便宜預約更彈性

基隆市兒童日間定點臨托2.0，收費降低、預約更彈性。（記者盧賢秀攝）

家長臨時有緊急或特殊狀況，孩子沒人照顧，基隆市有7處日間臨時托育據點，市府兒童及少年事務處今天公布即日起「兒童日間定點臨托2.0服務」，除了各區臨托名額增加，同時保留1個名額給民眾當天預約，收費也調降，減輕家長壓力，也更方便。

市府兒童及少年事務處長吳雨潔指出，基隆市先前只有安樂親子館有日間定點臨托服務，去年底其他各區的親子館和基隆祖孫館也加入臨托服務，總共有7處據點，不過必須提前2天預約安排托育人員，家長如果臨時有緊急狀況，因時間太短難以媒合。

吳雨潔說，「兒童日間定點臨托2.0服務」，除了聘請合格托育人員常駐據點，每館臨托名額從2名提高為4名，同時保留1個名額給民眾當天電話預約，讓托育更具彈性，因應家長臨時緊急托育需求。

此外，過去每小時收費新台幣190元，即日起前4小時每小時150元，第5個小時起，每小時只要100元，減輕家長負擔。

兒少處表示，7處臨托服務據點包含安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義共6座親子館及基隆祖孫館，每週二至週五從上午9時至下午5時，週一親子館休館，但安樂親子館可提供1.0版服務，收費與預約依舊制辦理。

基隆市兒童日間定點臨托2.0，收費降低、預約更彈性。（記者盧賢秀攝）

