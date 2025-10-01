為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮洪災宗教團體消費小林村 陳其邁：傷口撒鹽大可不必

    2025/10/01 14:26 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市長陳其邁認為宗教團體消費小林村，在傷痛上灑鹽大可不必。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁認為宗教團體消費小林村，在傷痛上灑鹽大可不必。（記者李惠洲攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖洪災已釀18死6失蹤，昨早舉辦頭七法會，卻有中華玄門總會人員現場大拍立委傅崐萁、縣長徐榛蔚馬屁，指他們夫妻的功德和慈悲才能大事化小事，假如像小林村，那就後果不堪設想，對於消費小林村傷痛，高雄市長陳其邁今（1）日受訪表示，在受難家屬傷口撒鹽大可不必。

    2009年莫拉克風災因土石流及堰塞湖潰決，導致高雄甲仙小林村遭土石掩埋滅村，未料卻在昨日花蓮蓮花復鄉洪災法會被宗教團體拿出來消費，對此，陳其邁表示，每一個災害都是不幸，尤其有人員的傷亡真的很遺憾，也不希望大家拿不同的災害，不同的原因來做類比，這樣會在過去的一些災害傷痛的受難家屬傷口撒鹽，他覺得大可不必。

    陳其邁強調，目前花蓮正在不斷的救災和重建，重建之路是漫漫長路，也需要社會各界持續關心，高雄市政府包括環保局、工務局、水利局，昨天有派了好幾十部的車輛還有人員，持續的投入整個救災重建的工作。

    陳其邁呼籲，不分朝野、不分藍綠或者是縣市，都希望花蓮的人民能夠趕快重建家園，趕快恢復正常生活，這個是大家共同的期待，雖然高雄離花蓮非常的遠，但是我們的心還是跟花蓮在一起，如果有任何需要高雄市政府能夠幫的上忙的地方，我們全力以赴。

