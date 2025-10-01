金門機場候補人潮增 交通部啟動「藍鵲輪」載客

金門機場湧入不少旅客，光登機就大排長龍。（記者吳正庭攝）

因教師節連假滯留金門人潮未散，加上小三通人潮陸續湧入，台金空中航班一票難求，金門機場今天依舊有不少旅客進場候補，至中午以前，約有80人候補登機，華信航空下午2點10分加開一班金門往台北班機；另外，交通部民航局金門航空站啟動船隻輸運計畫，「藍鵲」高速客輪預定下午4點由金門出發前往嘉義。

1名日前由台北搭機到金門赴喪的蕭小姐，因來不及訂返台機票，9月30日到金門機場候補未果，上午又到機場等待；她說，因親友告知在金門候補有機會，她的先生出門只帶兩天慢性病藥物，結果，藥吃光了，搭計程車去衛生福利部金門醫院掛急診，她在出門前忽然發生帶狀疱疹，到了金門只好先用冰敷減輕痛苦，真的急死人了。

蕭小姐說，打電話到縣府「1999」服務中心，「根本沒用」、「1個推1個」；她說，又不是天候因素，為什麼還會這樣？她質疑「這種情形絕不是第1天，為什麼不能想出1個解決的辦法」、「原以為有1個機制可以讓大家安妥的依候補序號等待，結果，回家的路遙遙無期，變的像機場難民，到處流浪？」

金門航空站表示，交通部已同意啟動B計畫（交通船），以可搭載500人的「藍鵲號」載客，中午受理200人登記，預定1點30分將旅客由機場載往水頭碼頭，若來不及在機場訂票，也可於2點鐘在碼頭購票，藍鵲號預定下午4點發船。

擔心錯過班機，許多旅客提早到金門機場等候，一坐下來就是滑手機打發時間。（記者吳正庭攝）

蕭小姐質疑「這種情形絕不是第1天，為什麼不能想出1個解決的辦法」，「變的像機場難民，到處流浪？」。（記者吳正庭攝）

金門機場班機資訊看板依舊「班班客滿」。（記者吳正庭攝）

