3.5噸小貨車改裝行動化學車 開進造橋國中玩科學

3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

苗栗縣造橋鄉造橋國中學生數僅90人，教育資源與鄰近的竹南、頭份地區學校相比較為不足。校方積極尋找資源，今天與淡江大學科學教育中心合作，一輛由3.5噸小貨車改裝、打造「行動化學車」開進校園、矗立學生面前，引起好奇，淡江大學科學教育中心也在車上利用化學反應「變魔術」，讓學生發現原來生活中處處可以見到化學的應用。

行動化學車主人、淡江大學科學教育中心教授陳耀鴻表示，生活中常見許多素材都與化學有關，透過「好奇」到「為什麼」的說明，盼提升學生對科學的知識與學習動機。行動化學車藉由故事、實驗、表演等方式融入生活，例如引導學生製作水玻璃，探究其中的化學原理；透過實驗讓學生利用導電和高阻抗碳繪製迷宮；學生學習混和多種界面活性劑，進一步認識介面活性劑的功能與原理。

生活化的趣味化學應用，讓學生余苡婕對碳黑可以導電感到驚奇；已經學習酸鹼性區別的學生王年麟則驚訝原來利用酸、鹼可以「變魔術」；學生熊純忻則見到擴散作用和滲透作用的實際運用。

造橋國中校長林孟君期盼透過行動化學車扭轉學生對自然科學等於「乏味公式」的刻板印象，增添學習興趣。

