為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3.5噸小貨車改裝行動化學車 開進造橋國中玩科學

    2025/10/01 16:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    苗栗縣造橋鄉造橋國中學生數僅90人，教育資源與鄰近的竹南、頭份地區學校相比較為不足。校方積極尋找資源，今天與淡江大學科學教育中心合作，一輛由3.5噸小貨車改裝、打造「行動化學車」開進校園、矗立學生面前，引起好奇，淡江大學科學教育中心也在車上利用化學反應「變魔術」，讓學生發現原來生活中處處可以見到化學的應用。

    行動化學車主人、淡江大學科學教育中心教授陳耀鴻表示，生活中常見許多素材都與化學有關，透過「好奇」到「為什麼」的說明，盼提升學生對科學的知識與學習動機。行動化學車藉由故事、實驗、表演等方式融入生活，例如引導學生製作水玻璃，探究其中的化學原理；透過實驗讓學生利用導電和高阻抗碳繪製迷宮；學生學習混和多種界面活性劑，進一步認識介面活性劑的功能與原理。

    生活化的趣味化學應用，讓學生余苡婕對碳黑可以導電感到驚奇；已經學習酸鹼性區別的學生王年麟則驚訝原來利用酸、鹼可以「變魔術」；學生熊純忻則見到擴散作用和滲透作用的實際運用。

    造橋國中校長林孟君期盼透過行動化學車扭轉學生對自然科學等於「乏味公式」的刻板印象，增添學習興趣。

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    3.5 噸小貨車改裝行動化學車，開進校園助學生發現自然科學樂趣。（林孟君提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播