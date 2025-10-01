花蓮縣府每戶災民發5萬 3日暫定8處現金發放

花蓮縣府每戶災民發5萬元，3日暫定8處現金發放，地點尚未公布。（記者王峻祺攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，家戶遭淤泥入侵、18人罹難，花蓮縣政府每戶災民發放5萬元慰助金，10月3日將在8處定點採現金發放，地點尚未公布，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月，預計發放2千餘戶；罹難者則每名發放100萬元慰問金，將匯入家屬指定帳戶。

花蓮縣府針對每戶災民，規劃發放5萬元慰問金，包括1萬元慰問金及4萬元救助金，已進入行政程序，最快10月3日發放。行政研考處長陳建村強調，考量災民提款卡遺失等需求，會發放現金，協助添購所需物品，早日恢復正常生活。

陳建村說，3日發放作業暫定在8個地點同步進行，已派員了解各地位置及空間需求，若家戶未領取，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月；罹難者部分，則會發放100萬元慰問金，匯入指定帳戶。

花蓮縣府表示，因作業緊急，將會盡快確定好發放定點及細節後，公布於花蓮縣政府全球資訊網馬太鞍堰塞湖資訊專區，發放家戶為警戒區範圍內計2千餘戶，考量部分家戶資料遺失，除出示代表人身分證，也可提供補辦證件證明，亦或有相關佐證資料，縣府都會進行戶政資料查核後發給。

花蓮縣府每戶災民發5萬元，預計發放2千餘戶。（記者王峻祺攝）

