為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮縣府每戶災民發5萬 3日暫定8處現金發放

    2025/10/01 14:09 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮縣府每戶災民發5萬元，3日暫定8處現金發放，地點尚未公布。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府每戶災民發5萬元，3日暫定8處現金發放，地點尚未公布。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，家戶遭淤泥入侵、18人罹難，花蓮縣政府每戶災民發放5萬元慰助金，10月3日將在8處定點採現金發放，地點尚未公布，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月，預計發放2千餘戶；罹難者則每名發放100萬元慰問金，將匯入家屬指定帳戶。

    花蓮縣府針對每戶災民，規劃發放5萬元慰問金，包括1萬元慰問金及4萬元救助金，已進入行政程序，最快10月3日發放。行政研考處長陳建村強調，考量災民提款卡遺失等需求，會發放現金，協助添購所需物品，早日恢復正常生活。

    陳建村說，3日發放作業暫定在8個地點同步進行，已派員了解各地位置及空間需求，若家戶未領取，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月；罹難者部分，則會發放100萬元慰問金，匯入指定帳戶。

    花蓮縣府表示，因作業緊急，將會盡快確定好發放定點及細節後，公布於花蓮縣政府全球資訊網馬太鞍堰塞湖資訊專區，發放家戶為警戒區範圍內計2千餘戶，考量部分家戶資料遺失，除出示代表人身分證，也可提供補辦證件證明，亦或有相關佐證資料，縣府都會進行戶政資料查核後發給。

    花蓮縣府每戶災民發5萬元，預計發放2千餘戶。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府每戶災民發5萬元，預計發放2千餘戶。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播