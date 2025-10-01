為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    飼料界驚見「女神」！ 眾人大呼好像黑嘉嘉、周子瑜綜合體

    2025/10/01 13:59 記者楊媛婷／台北報導
    大成長城集團動物營養處研究員鄭安緹長得很像周子瑜和黑嘉嘉的混合體。（記者楊媛婷攝）

    大成長城集團動物營養處研究員鄭安緹長得很像周子瑜和黑嘉嘉的混合體。（記者楊媛婷攝）

    農業部畜試所研發精準蛋白飼料配方，降低經濟動物飼養過程中的碳排放量還節省成本，並在大成長城集團旗下的蛋雞場、養豬場試驗，協助該試驗的大成集團動物營養處研究員鄭安緹現身分享，讓不少人驚呼跟圍棋女神黑嘉嘉、Twice的周子瑜好神似。

    今年25歲的鄭安緹在國內飼料大廠大成長城集團服務，屏科大碩士畢業的她專精動物營養學，這次協助畜試所執行精準蛋白飼料配方，讓環境永續不只是口號，也能落實在第一線牧場，減排又節省成本，實現農民、企業、環境三贏。

    說話溫柔客氣的鄭安緹非常喜歡動物，也因此選擇相關科系，瘦得像一道閃電的她，力氣卻很大，扛大袋飼料都沒問題，笑稱在畜牧產業女生也要當男生用，她透露要讓動物快樂的秘訣很簡單，就在於環境也要人類感到舒適，牧場都得保持整潔、通風，沒有異味，「人類覺得舒服的環境，動物才會舒服。」

    大成長城集團動物營養處研究員鄭安緹神似周子瑜和黑嘉嘉的混合體。（記者楊媛婷攝）（記者楊媛婷攝）

    大成長城集團動物營養處研究員鄭安緹神似周子瑜和黑嘉嘉的混合體。（記者楊媛婷攝）（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播