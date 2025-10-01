災後不只是飢餓 資安教授李忠憲：政治應守護民眾尊嚴與社會信任

對於國民黨台北市議員鍾沛君的言論，資安學者李忠憲發文不苟同。（擷自臉書）

針對國民黨台北市議員鍾沛君在政論節目表示「災民和志工有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有」引發社會議論。資安學者李忠憲今（1）日發文指出，這種論調不只忽略災民與志工在災後的心理需求，也可能反映政治決策對公共安全的功利思維不足。

李忠憲指出，公共資源的分配不應僅以「有沒有人餓死」作標準，而應兼顧公平、合理及民眾尊嚴。以資安為例表示，資安事件多涉及個資與金錢，若僅以「沒死人就沒有關係」看待，重要基礎設施遭受攻擊後的災難後果可能被低估。

李忠憲認為，這不只是失言，而是暴露出缺乏公共同理心與災後治理觀念。一個民意代表若習慣以「沒死人就好」的思維看待公共問題，往往無法洞察民眾在困境中的心理需求，也難以推動更細緻的救災政策。

他強調，民意代表需展現對弱勢者的理解與關懷，才能建立公信力與民眾信任；若政治思維只剩「不死人就好」，不僅災民感受被忽略，連保護社會免於更大危害的努力也可能被視為無謂。政治不只是避免傷亡，更應守護人民在困境中被尊重、被看見的權利。

對於國民黨台北市議員鍾沛君的言論，資安學者李忠憲發文認為政治人物若沒有救災同理心，資安政策更是隱憂。（記者洪瑞琴攝）

