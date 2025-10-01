北捷逼讓座阿嬤黑歷史一堆！ 她挺年輕乘客：換在紐約地鐵早沒好下場

老婦搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（本報合成，擷取自Threads）

台北捷運9月29日再爆優先席（原稱博愛座）衝突，1名白髮老婦因不滿年輕乘客未讓座，竟持包包揮打對方，卻反遭一腳踹倒，現場一度混亂。影片曝光後，網友驚呼「主角竟是知名慣犯」，直指她長年在捷運、公眾場合滋事，甚至因竊盜案遭通緝，今晨已被警方逮捕。對此，「馬卡人妻血淚廚房歷險記」發文力挺男乘客，並直言若發生在紐約地鐵，老婦早就不知道被埋在哪了。

臉書粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」今日發文表示，該名年輕男子之所以會還擊，恐怕是因為早已被長時間騷擾。她質疑，捷運上座位眾多，為何老婦偏要糾纏單一乘客？還用包包打人。

請繼續往下閱讀...

隨後各種爆料浮出，指稱這名老婦早就是「老面孔」，在中研院曾被戲稱為「會議蟑螂」，不僅搶餐盒、辱罵志工，甚至拿蛋糕砸人，還多次惹官司。在捷運上，她更被指控攻擊孩童、用雨傘打孕婦、歧視特殊兒童，甚至辱罵乘客「太胖」，讓不少家長一見她上車就選擇換車廂。

馬卡人妻直言，這名老婦專挑軟柿子下手，針對媽媽、小孩與女性，這次卻「踢到鐵板」。她感嘆台灣社會長期對老人忍讓，才讓她橫行十多年，如今終於遇到強硬回擊。她更直言：「如果滿身刺青、肌肉壯漢躺在博愛座上，這位阿婆根本不敢動手。」認為年輕男子做了許多人「想做卻不敢做的事」，因此獲得網友拍手叫好。

不過，她也擔心年輕男子恐遭老婦提告，「以這位阿婆的紀錄，不會輕易放過他」。最後更感嘆，如果事件發生在紐約地鐵，恐怕結局早已不同，台灣仍是個過於「友愛」的社會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法