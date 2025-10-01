台中海洋館票價高又停車位不足 遭質疑「怕民眾來玩？」

多位議員批台中海洋館票價高且停車位不足。（記者蘇金鳳攝）

台中海洋館8月21日試營運，10月8日正式開幕，多位市議員今日在台中市議會質疑台中海洋館票價太貴，有人建議市民應免費，多數議員認為市府應讓國中小學生免費參觀，並質疑海洋館的展出內容不足、豐富性不夠、可看性尚欠，也凸顯台中海洋館的不足；不少議員也提到停車位不足，「是不讓民眾來嗎？」

市長盧秀燕強調，全國各促參案都沒有免費；觀旅局長陳美秀表示，已要求廠商重視團客，而小學生有打折，而且會有教學。

請繼續往下閱讀...

市議員陳文政表示，幼兒園家長向他陳情，因無法一次為300名師生與家長統一購票，最後放棄參訪，讓孩子錯失教育體驗機會。他質疑，這樣的購票流程顯然不利於團體入館，要求重視團客，是票源收入來源，如何營運可以跟科博館請教。

議員陳淑華、謝家宜表示，海洋館只提供104個停車位，是不讓民眾來嗎？還有需要預約，很多長輩到場才知道要預約，也批動線不清；此外，應該設法提升海洋館的參觀人數，比照科博館對學生的免費、優惠活動，市府應規劃中小學生的免費參觀，台中也臨海，以提升台中市海洋教育；市議員周永鴻要求市民免費；議員陳政顯及邱愛珊也都表示，交通停車位不足，也認為應有遮陽的設施。

陳美秀表示，除了原有停車位，也可停在梧棲漁港，未來會在興建停車場，此外，還有5線公車。

