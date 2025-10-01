AI幫忙提升口語表達力！ 台科大團隊研發輔助系統

由台科大技職賦能研究中心教授陳素芬主持，並由數位學習與教育研究所助理教授曾厚強（右）與資訊工程系副教授陳冠宇（左）合作，結合眾多人工智慧技術，研發台科大智慧型口語表達輔助系統。（圖由台科大提供）

害怕上台報告、面試緊張不敢開口？表達能力是影響學習與職涯的重要關鍵。台灣科技大學技職賦能研究中心團隊研發「智慧型口語表達輔助系統」，結合眾多人工智慧技術，針對學生的口語表達情況可提供即時且多面向的練習回饋，協助學生從內容到情緒全面提升表達能力，獲今年未來科技獎肯定。

該研究計畫由台科大技職賦能研究中心教授陳素芬教授，並由數位學習與教育研究所助理教授曾厚強與資訊工程系副教授陳冠宇合作，結合包括語音辨識、自然語言處理、資訊教育等技術，研究成果未來可應用於教學現場和職業訓練。

陳素芬說明，「智慧型口語表達輔助系統」能針對口語報告進行自動分析，並從內容難度、重點缺漏、語速與情緒等面向提供具體建議。使用者在練習前提供報告資料，系統會自動產生摘要協助掌握重點，報告時再錄音，系統會即時分析並提供回饋，需要改善之處一目了然。

此外，團隊自主研發3個模型，其中，可聽性模型能精準預測中文口語的理解難度，涵蓋學齡前至高中層級；情緒辨識模型則能分析報告過程中的情緒變化；大型語言模型則提供報告的內容是否有缺漏外，亦提供個別化、鼓勵式的回饋，降低學生在練習過程中的挫折感。

陳冠宇指出，過去的語音辨識多半集中在一般情境，但學生在報告與面試時會使用更多專業術語，若模型沒有針對性訓練，往往容易辨識錯誤，進而影響後續的文字處理與回饋。團隊特別加強專業名詞的正確率，並蒐集大量語料來訓練，讓系統在專業場域中也能提供精準辨識。

曾厚強表示，很有實力的學生，卻因為不重視口頭報告、缺乏練習，導致成果大打折扣，將不僅影響學業，更可能阻礙未來的職涯發展與升遷機會。因此希望透過一套智慧系統，協助學生持續練習，提升口語表達能力，並促使學生反思，培養自主修正與調整的能力，看好該系統後續在面試訓練、簡報演練與企業培訓的應用潛力。

