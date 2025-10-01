「循環澎湖」成果亮相 砂砱3D列印開啟復育新篇章

牡蠣殼廢物再利用，以3D設計人工魚礁投放入海。（記者劉禹慶攝）

由海洋委員會支持，成功大學劉舜仁教授實驗室團隊與水產試驗所澎湖漁業生物研究中心、成大昶閎科技、博藤海洋生技等產官學夥伴攜手合作，共同推動「循環澎湖」計畫。

歷經1年研究與測試，團隊成功將大量存在於澎湖的「砂砱」 （死亡珊瑚碎屑），透過低碳「循環漿體技術」轉化為專屬3D列印配方，並以設計導入，開展從海洋生態到城市空間的多重應用，成為以在地材料出發的國際級循環創新案例。這項突破不僅回應砂砱淤積對潮間帶生態威脅困境，更讓在地資源轉化為修復海洋、建構空間與發展水族應用的媒介。

此次「循環澎湖」成果展示聚焦3大亮點。首先團隊研發出砂砱3D生態礁，以仿生設計打造多孔隙結構，成功在澎湖亞潮帶完成投放。其次，將海洋碳酸鈣（牡蠣殼與砂砱材料），進一步轉化為生態水族應用，縮小仿生設計，開發出可用於觀賞與研究的珊瑚復育基座與造型礁。最後計畫提出「海島永續空間示範設計」，以砂砱轉化的低碳建材，結合村落文化特性，應用於公共設施與建築構件。

「循環澎湖：砂鈴3D設計與海洋生態復育成果發表會，今（10月1日）於博藤赤崁基地舉行。現場展出砂鈴漿體樣本、生態礁模組與水下紀錄影像，並邀請計畫主持人劉舜仁教授、澎湖水試所謝恆毅研究員、在地產業夥伴與設計團隊，分享從研究到實踐的完整歷程。

循環成果發表會-3D砂砱，在博藤赤崁基地舉行。（記者劉禹慶攝）

