    生活

    宜蘭「月亮什麼冬冬」11公尺高Q版月球改走可愛風 今晚開始點燈

    2025/10/01 13:33 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣冬山鄉「月亮什麼冬冬」主題裝置藝術Q版月球與玉兔，今年換穿黃色新衣，改走可愛風。（圖由冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山鄉「月亮什麼冬冬」主題裝置藝術Q版月球與玉兔，今年換穿黃色新衣，改走可愛風。（圖由冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山鄉中秋節活動「月亮什麼冬冬」，重回冬山火車站廣場舉辦，今年以11公尺高的裝置藝術Q版月球與玉兔為主軸，搭配柚子三兄弟造景，今天（1日）起到31日每天傍晚5時到晚間11時點燈，備有1000台斤冬山文旦柚送給大家。

    「月亮什麼冬冬」邁入第6年，活動主視覺是一顆直徑10公尺的月亮造型充氣氣球，過去仿造月球表面設計成黑白色澤，今年改走可愛風，換穿黃色系新衣，上面另有1公尺的玉兔裝置藝術，合計11公尺高，旁邊搭配柚子形狀的柚子三兄弟造景，以療癒可愛形象陪伴遊客歡度中秋。

    冬山鄉長林峻輔、鄉民代表會主席黃強呈等人，今天聯手為「月亮什麼冬冬」代言。林峻輔說，Q版月球與玉兔白天看起來相當可愛，夜間在燈光映照下顯得夢幻浪漫，無論白天或黑夜都是拍照打卡亮點，營造冬山專屬的中秋限定美景。

    活動展示期間，遊客拍攝現場畫面後在社群公開分享貼文，可兌換1顆冬山文旦柚，1000台斤送完為止。林峻輔歡迎大家到冬山火車站廣場賞月、拍照、打卡，體驗「月亮什麼冬冬」的浪漫氛圍。

    Q版月球與玉兔夜間在燈光映照下顯得夢幻浪漫。（圖由冬山鄉公所提供）

    Q版月球與玉兔夜間在燈光映照下顯得夢幻浪漫。（圖由冬山鄉公所提供）

    柚子形狀的柚子三兄弟造景，以療癒可愛形象陪伴遊客歡度中秋。（圖由冬山鄉公所提供）

    柚子形狀的柚子三兄弟造景，以療癒可愛形象陪伴遊客歡度中秋。（圖由冬山鄉公所提供）

    柚子三兄弟晚間點燈時的萌樣。（圖由冬山鄉公所提供）

    柚子三兄弟晚間點燈時的萌樣。（圖由冬山鄉公所提供）

