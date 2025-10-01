嘉義精品咖啡夯 進軍日本關西市場

嘉義縣長翁章梁（中）將與咖啡業者到日本推廣嘉義精品咖啡。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府推廣嘉義精品咖啡，今天宣布將進軍日本關西大阪、京都，與日本知名選品品牌「神農生活（MAJI TREATS）」合作，在日本大阪近鐵百貨設立專區，11家咖啡莊園15款精品咖啡將進行展售，展期長達半年以上，讓日本消費者深度認識嘉義精品咖啡。

縣府今天舉辦「啡嚐嘉義・進軍大阪」行前記者會，縣長翁章梁、農業部農村發展及水土保持署分署長傅桂霖、縣農會總幹事黃貞瑜、阿里山鄉農會總幹事安勝豊、番路鄉農會總幹事趙幸芳、竹崎地區農會總幹事林孟怡、梅山鄉農會理事長吳信忠、縣議員姜梅紅、莊信宗及劉雅文等與咖啡莊園業者展示精品咖啡；翁章梁表示，此次縣府帶領業者以「啡嚐嘉義」共同品牌進軍日本，嘉義咖啡有足夠實力才敢走出國內，在國際上向更多人宣傳，今年「台灣卓越盃」競標中，嘉義縣各咖啡莊園奪得前27名中的20席得獎名次及3座總統獎，展現咖啡農的功夫及國際市場的潛力。

縣府農業處表示，10月18日於神農生活近鐵百貨店舉辦開幕體驗，並與神農生活旗下餐廳「食習」合作推出阿里山限定手沖咖啡，還會與京都設有3家分店的知名品牌「Times Club」推出聯名款商品，從通路、體驗到品牌共創，拓展國際商機。

縣府10月18日將在大阪日航酒店舉辦「啡嚐嘉義風味」活動，19日與港南集團梅田北店舉辦「世界冠軍風味分享會」，邀請2024世界虹吸式大賽冠軍張維欣現場沖煮，20日在BETA CAFÉ辦理專業杯測與即時媒合會，推動嘉義咖啡走進日本市場。

台灣十大神農獎得主、咖啡業者鄒築園創辦人方政倫本次將帶著他發現的咖啡品種「索恩娜（鄒族語：最棒的）」到大阪，此品種咖啡豆泡的咖啡帶有熱帶水果、水果軟糖的味道，屬高階風味，而在地特色產品「咖啡葉茶」也將帶到日本，讓日本消費者瞭解台灣咖啡產業特色。

「嘉義縣咖啡農很幸福」，嘉義縣咖啡產業發展協會理事長葉世遠表示，縣府大力支持、協助推廣行銷，讓國外消費者喝到好咖啡，買嘉義咖啡，現在已有許多日本消費者特地來嘉義尋找好咖啡。

嘉義縣咖啡將進軍日本大阪。（記者林宜樟攝）

鄒築園創辦人方政倫將帶著咖啡品種「索恩娜（鄒族語：最棒的）」到日本。（記者林宜樟攝）

業者泡咖啡展示。（記者林宜樟攝）

