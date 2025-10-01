花蓮救災「苦中作樂」慘遭PO網公審！ 國軍弟兄留言：很難過

原PO昨晚在Threads分享影片，影片中可見國軍幾名弟兄在清理淤泥時，挖出一面告示牌，眾人「苦中作樂」，搞笑喊：「呼吸喔！快！」並對告示牌做出「CPR」動作。（圖擷取自Threads）

花蓮光復鄉災情嚴重，大量國軍弟兄前往支援。不過，昨晚有民眾PO出一段影片，指控國軍在救災時「嘻笑玩鬧」，並批評：「難怪我們的國軍那麼廢，救災都是這種態度。」影片中的其中一名「當事人」，今日則現身留言：「被指責心裡真的很難過。」文章目前也引發熱議，不少人怒批原PO：「只出一張嘴」、「自己挖挖看」。

原PO昨晚在Threads分享影片，影片中可見國軍幾名弟兄在清理淤泥時，挖出一面告示牌，眾人「苦中作樂」，搞笑喊：「呼吸喔！快！」並對告示牌做出「CPR」動作「搶救」，讓一旁眾人忍不住笑出聲來。

對此，原PO則是大罵：「請問這群國軍是在幹嘛的？去災區救災當玩樂嗎？還有那麼多清不完的土，他們這種嘻笑玩鬧、還錄影放上網！難怪我們的國軍那麼廢，救災都是這種態度。如果災民看見了是什麼感受？」

不過，貼文一出立刻反遭網友罵翻，留言表示：「只出一張嘴」、「你好可憐」、「這樣挖我認為可以挖更快啊」、「製造歡樂氣氛都要被你靠杯喔？又不是沒在挖」、「你有反社會人格喔」；不過也遭原PO反嗆：「老百姓可以苦中作樂、他們休息時也可以苦中作樂。但他們幾個在工作欸！他們是國軍欸！是肩負著國軍的責任，老百姓的期望的欸！國軍那麼廢，就是被你們這些人寵出來的。」

對此，有網友直接貼出與國軍的合照，表示國軍當下在挖的地方「就在他家」。「我們救災氣氛很好，如果妳沒來幫我，我覺得妳沒資格說他們怎樣，因為妳不在現場，我們很感謝這群兄弟。」

另外，也有影片中的國軍弟兄現身留言表示：「你/妳們好，我是CPR本人（影片中做CPR動作的弟兄），其實被指責心裡真的很難過。或許有人覺得我們在玩樂，覺得我們的態度不夠嚴肅，但只有我們自己知道，滿身泥巴、滿手傷口，背後的辛苦與壓力，從來沒有少過。」

他也說：「身為軍人，我們來到災區的唯一目的，就是希望能夠幫助受災的家人們，讓大家多一點希望、多一點安心。即使我們被誤解，有人只看到片段的畫面，我們仍然要咬牙撐住，因為這身軍服告訴我們，我們的責任是守護人民，而不是為自己辯解。我們會繼續用行動證明，我們不是來玩的，我們是真心想把災民的家園，一點一滴挖回來。」

「當事人」現身留言：「被指責心裡真的很難過。」（圖擷取自Threads）

