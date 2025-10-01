花蓮光復土地的故事：沖積扇平原演變為小鎮 承洪韌性消失

花蓮光復原為沖積扇平原，因鐵路興建演變為小鎮，人口聚集也導致承洪韌性消失，圖為馬太鞍溪已形成河床高於聚落的態勢。（擷取自「漂浪島嶼--munch粉專」）

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流致災，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」<遺忘的承洪韌性_光復土地的歷史故事>一文回顧這塊土地歷史故事，古早的光復為沖積扇平原，日治時代僅有糖廠，後來人口漸漸增加，這次重大災害之因歸咎堰塞湖，但是光復整個地理變遷，也加重了災害的威脅。面對馬太鞍溪不斷淤積，河床高過聚落，居民開始要常常疏散避難，甚至可能要遷鄉而居。

日治時代開發東部許多地區設移民村 光復只有大和製糖

粉專內容講述，光復土地最早是帶著洪水傳說而來的太巴塱部落，部落從祖居地到現居地，其實相當遠離馬太鞍溪，緊鄰海岸山脈山腳下高處，另一個馬太鞍部落，也是居住在中央山脈山腳高處，懂得居高躲水。

日治時代開發東部，許多地區設有移民村，但是光復沒有設移民村，只有大和製糖，就是現今的光復糖廠，離水更遠的南邊，在現今大豐大富地區，建立數千人的大和聚落，成為蔗工的居住地。

古早部落、聚落 共同之處都是居住高地

於是日治時代，整個光復這塊沖積扇平原，有著太巴塱、馬太鞍、以及因戰亂分散出去的小部落，加上日本糖廠的大和聚落。

這些古早部落、聚落，共同之處都是居住高地，然後其他區域都是日本人強佔部落傳統領域的蔗田，包含現今光復車站一帶的村落，最早也是蔗田地。

光復堤防三缺口為日本人設計的開口堤 為排放內水及讓海水入堤

現今討論度頗高的光復堤防三個缺口，其實是日治時期就設計的開口堤，日本稱為霞堤，主要功能除了排放內水，還可以讓大水倒流入堤，進入廣大蔗田區形成的滯洪平原，一方面降低洪水流速，一方面讓水慢慢消退。

所以居住高處的聚落，廣大低平的蔗田滯洪平原，加上開口堤的運用，構成當時順應自然的承洪韌性，歷史上不時發生洪泛水災，但是大都能相安無事。

花東鐵道陸續完成車站帶來人口

問題的顯現，在於改變交通的花東鐵道陸續完成，1913年設立馬太鞍站，主要載運蔗糖，1937年改名上大和站，此時載客載貨有生意，現今車站前村落出現，當時有別大和聚落稱為上大和，戰後改名台安，又改光復，然後把部落、聚落合併，設立光復鄉。

因為車站的便利，人口高度集中，成為現今光復鄉的中心區域，但是在地理上，相當靠近馬太鞍溪，也不是地理的高處。

文章最後認為，現今的光復，不只是救災復建，其實面臨更大問題，就是馬太鞍溪不斷淤積，已成天河，河床高過聚落，只要一場大雨暴洪，就可能溢流入村，居民開始要過著常常疏散避難的生活，最後可能要遷鄉而居。

光復地勢低窪，古早為沖積扇平原，但現在為人口聚集的小鎮，這次堰塞湖潰流淹水災情慘重。（記者羅沛德攝）

光復堤防3缺口為日本人設計的開口堤，設計構想為排放內水或讓海水入堤，但這次潰流讓洪水長驅直入進入光復市區，釀成重大災害。（民眾提供）

1913年，「東臺製糖株式會社」在花蓮縣壽豐鄉設立「花蓮港製糖所」，1921年在光復成立大和製糖廠，為現今的光復糖廠，台灣光復之後由臺糖接手，逐漸修復並轉型為現在的觀光糖廠。（觀光署提供）

