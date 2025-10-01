為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《赤手登峰》攀岩家將挑戰台北101 Netflix明年全球放送

    2025/10/01 13:51 即時新聞／綜合報導
    霍諾德將挑戰攀登台北101，由Netflix全球放送直播。（圖擷取自Netflix官方X帳號）

    霍諾德將挑戰攀登台北101，由Netflix全球放送直播。（圖擷取自Netflix官方X帳號）

    因紀錄片《赤手登峰》（free solo）聞名全球的41歲美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前曾被媒體目擊現身台北101大樓。國際串流平台Netflix近期宣布，Netflix將製作2小時直播節目《摩天大樓現場直播》（Skyscraper Live），預計2026年初播出，將向全球展示霍諾德挑戰攀登台北101的過程。

    根據美國媒體《Variety》報導，Netflix紀實與體育部門副總裁瑞格（Brandon Riegg）表示，該節目將是Netflix的「全球必看直播盛事」，看著霍諾德徒手攀登台北101，將是1場「令人腎上腺素飆升、目不轉睛的奇觀」，屆時將會掀起一波熱烈討論。

    事實上霍諾德9月就曾被目擊身著紅衣和短褲攀爬台北101，當時霍諾德身上有掛環與繩索，並有攝影團隊記錄，在Netflix公開節目計畫後，外界才了解霍諾德當時現身101原來是在「事前練習」。

    現年41歲的霍諾德，因2018年的紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）而聲名大噪，該片記錄了他徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的巨大岩石「酋長岩」的過程，不僅奪下奧斯卡最佳紀錄長片獎，還拿下7座艾美獎，並榮獲英國影藝學院電影獎（BAFTA）的最佳紀錄片獎。

