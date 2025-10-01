台南社宅牆面爆裂痕疑慮 都發局：只是油漆裂痕

南市社會住宅永康「宜居成功」。（南市府提供）

台南市社會住宅永康區「宜居成功」甫完工，卻有即將入住的住戶陳情反映，室內牆面竟已出現裂痕，且並非單一個案。南市議員陳怡珍今天質詢指出，很多戶都有類似狀況，讓人不免對建物品質與安全產生疑慮，要求市府釐清原因，讓民眾住的安心。

南市都發局表示，這只是油漆裂痕，無關結構安全問題，住戶不用擔心，只要提出報修都會協助處理。

請繼續往下閱讀...

陳怡珍表示，「宜居成功」自今年3月17日開放申請、4月16日截止登記，在短短一個月內就吸引超過2500件申請，顯見市民對社會住宅的高度需求。但最終僅釋出103戶，並於6月11日完成公開電腦抽籤，中籤率僅有4.1%。民眾好不容易中籤準備搬家，卻發現新屋牆面出現裂痕，實在令人憂心，這樣如何能讓市民安心入住？

都發局表示，確實發現「宜居成功」有一批油漆的問題，只要有這狀況提出報修都可以協助，當初點交時只要發現有小的裂痕都會幫忙處理。該裂痕只是油漆的問題，無關牆面結構安全，住戶不用擔心。

永康「宜居成功」社宅住戶反映，室內牆面竟出現裂痕，南市都發局說明是油漆裂，無關安全問題。（陳怡珍提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法