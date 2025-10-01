為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃煉廠周邊布建百組空氣盒子提前上線 可即時查詢空品

    2025/10/01 14:35 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃市府環保局要求中油公司於桃園煉油廠周邊布建高密度空品感測器，原定10月底上線的設備，已提前於9月25日完成100組「空氣盒子」安裝與測試，並正式接軌環境部空氣網（），提供民眾即時查詢。

    環保局長顏己喨表示，這100組感測器由中油全額出資，選定桃園區、龜山區、蘆竹區等煉油廠周邊人口密集地區，設置「空氣盒子」，亦即微型空氣品質感測器，感測器結合物聯網技術，具備全天候監測功能，可即時偵測懸浮微粒（PM2.5、PM10）、臭氧、揮發性有機物（VOCs）等空氣污染物，並回傳數據至雲端平台，設備亦同步紀錄風速與風向，有助於判斷污染來源與擴散方向，提升監控精度與預警效率。

    顏己喨表示，民眾可透過環境部空氣網即時掌握居住環境的空品狀況，當系統偵測到異常濃度時將即時發出預警，協助環保局縮短稽查反應時間，有效降低污染事件影響，不僅提升監控效能，也讓數據透明化，讓居民可依空品資訊調整戶外活動，或採取健康防護措施。

    此外，感測器所蒐集的資料，將納入市府環境決策系統，結合大數據與AI模型，用於熱點分析、稽查排程及風險預測，並逐步擴展至其他工業區與高風險場域，建構更完善的智慧環保治理架構。

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

    桃園煉油廠周邊布建百組空氣盒子，已提前於9月25日完成安裝與測試。（環保局提供）

