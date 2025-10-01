為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬太鞍溪橋遭沖斷 便橋趕工拚10/15前搶通

    2025/10/01 13:13 記者王錦義／花蓮報導
    台九線馬太鞍溪橋被沖毀，目前隨著馬太鞍溪水位降低，公路局加緊日夜趕工，目前已經推進約200米，希望15日前先讓小型車可以通行。（佐拉提供）

    台九線馬太鞍溪橋被沖毀之後，聯外交通、物資、機具幾乎都要走193縣道才能進入光復災區，造成大塞車，交通部長陳世凱在24日到斷橋現場要求10月15日前搶通涵管便道，目前隨著馬太鞍溪水位降低，公路局加緊日夜趕工，目前已經推進約200公尺，希望15日前先讓小型車可以通行。

    公路局委外的廠商目前日夜趕工，數十台怪手、卡車都在河床上作業，公路局指出，目前溪底便道部分，南下已經完成大概200公尺，北上的部分大概完成150公尺，努力趕辦；中期部分就是鋼便橋，南北向各1快1慢車道，大概在明年春節前，就是1月底前大概可以完成，到時候通行車種沒有限制。

    交通部規劃，在被沖毀的馬太鞍溪橋台九線左方，以河底涵管便道的方式開挖，搭設便橋長度約為302公尺，便橋也將會是連接光復到鳳林長橋里的重要替代道路。目前由於馬太鞍溪橋中斷，車輛跟機具只能走193縣道，狹窄的道路擠滿車輛，雖然有啟動限定南下的交通管制，但運送物資還是得繞一圈。

    台九線馬太鞍溪橋被沖毀，目前隨著馬太鞍溪水位降低，公路局加緊日夜趕工，目前已經推進約200米，希望15日前先讓小型車可以通行。（佐拉提供）

