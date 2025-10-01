畜試所研發精準飼料配方 省錢減排換肉率佳

畜試所研發精準蛋白飼料配方，土雞配方在東群興業試驗。（記者楊媛婷攝）

農業部畜試所研發精準蛋白質飼料配方，並和產業界合作導入飼養現場，蛋雞透過該配方產蛋率更佳，肉雞與豬隻的換肉率不變，碳排量較傳統配方飼料降低1成以上，每公斤飼料成本減少最多0.3元，並減少糞便產生的擾鄰臭味。

農業主要的碳排放量來自畜牧業經濟動物打嗝或放屁，近年也透過飼料調整經濟動物碳排量，畜試所所長黃振芳表示，過去飼料中是規定蛋白質的下限含量，現在已經改為上限含量，國外的精準營養配方多針對當地飼養較大量的牛隻，但國內主要的經濟動物則以雞隻、豬隻等為主，4年前投入研究精準飼料配方，更和大成長城企業合作，在其養豬場餵養精準蛋白飼料配方。

黃振芳表示，大成長城養豬場吃精準配方後，豬隻體重、採食量、日增重及飼料效率等和傳統配方飼料沒有任何差異，肉的品質也非常穩定，在精準配方下，每公噸飼料可節省110元到300元不等，並且氨氣濃度降低14%，每頭豬每年可減碳1.46公斤二氧化碳當量。

蛋雞的基準飼料配方也同步在本身就是國內蛋雞大戶的大成長城場試驗，黃振芳表示，產蛋率達到95.29%，比傳統飼料的產蛋率93.48%更高，雞蛋每顆重量維持在60克，雞蛋品質維持在AA等級，雞糞量減少4.4%，氮排量減少5.26%，雞舍的臭氣更降低2成以上，每噸飼料可節省73到313元，每顆蛋成本降低0.03元，碳排放量每隻每年減少0.19公斤二氧化碳當量。

畜試所也和東群興業合作在土雞場使用精準飼料配方，育成率不變，每隻土雞每年可減少0.15公斤二氧化碳當量，每噸飼料成本可省30元。

畜試所進一步說明，豬隻的精準蛋白飼料配方較傳統配方降低2%蛋白質含量，並額外再添加必需胺基酸，蛋雞羽土雞精準飼料配方則將蛋白質含量降低1-2%，畜試所說明，動物攝取過多蛋白質後也只會排出體外，透過精準控制含量，反可增加動物對蛋白質的吸收量，也維持一樣或更好的換肉率與產蛋率。

大成長城集團副總裁韓家寅表示，該集團從上游的飼料，再到最後將動物糞便轉為有機肥，飼料配方可決定換肉率、碳排放量，還有之後轉化為有機肥的重金屬含量等，最重要的是透過精準配方，還可降低牧場異味，避免引起社區不滿，更對循環經濟有益。

黃振芳表示，正在積極推廣精準配方飼料，盼可在未來5年內精準配方飼料普及率可到8成。

畜試所研發精準蛋白飼料配方，省成本又維持換肉率。（記者楊媛婷攝）

