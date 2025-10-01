在地人服務在地人 竹縣峨眉「幸福巴士2.0」上路

新竹縣峨眉鄉「幸福巴士2.0」通車典禮今天上午在峨眉鄉衛生所前舉行。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉鄉「幸福巴士2.0」正式開跑！峨眉幸福巴士採「在地人服務在地人」的模式，由在地社團營運，並採全預約制運行，依據各聚落型態與交通需求彈性調整，希望讓公共運輸更貼近鄉親需求，也更有人情味，真正落實「在地需求、在地解決」的精神。

在新竹區監理所、新竹縣政府、峨眉鄉公所及地方社團的共同努力下，通車典禮今天上午在峨眉鄉衛生所前舉行。新竹區監理所表示，峨眉鄉幸福巴士2.0營運獲交通部公路局補助315萬3262元，規劃共2條路線，「峨眉幹線」透過固定路線，全預約服務，補足既有公路客運「5609」的運輸缺口，居民得以預約離家更近之地點上、下車，實現「服務到家」的便捷公共運輸。

「峨眉支線」針對遠離台3線幹道的七星村、湖光村、石井村與富興村，公共運輸涵蓋量最低的區域，採全區全預約服務，協助居民前往幹道轉乘或到鄉內峨眉街及復興街等，滿足就學、就醫及日常需求，預約班次只要前1天撥打預約電話，1人即可發車。透過「幹線串聯、支線延伸」的路網設計，期盼讓幸福巴士成為鄉民生活中最可靠的交通夥伴。

新竹區監理所表示，為推動公路公共運輸永續及交通平權計畫，已於新竹縣9個鄉鎮推動幸福巴士，將持續擴大幸福巴士服務範圍，讓未來公共運輸服務將更加便利。幸福巴士收費比照新竹縣市區公車票價，全票15元、優待票8元，未來也可使用新竹縣敬老愛心卡及桃竹竹苗TPASS通勤月票搭乘，使用TPASS月票啟用後效期30日內可不限里程、不限次數搭乘各定期票指定的運具，歡迎鄉親朋友多加利用。

新竹縣峨眉鄉「幸福巴士2.0」採「在地人服務在地人」的模式，由在地社團營運，並採全預約制運行。（記者廖雪茹攝）

