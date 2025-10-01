郵寄美國100美元以下禮品及書籍 中華郵政今起恢復收件

中華郵政宣布今天（10月1日）起恢復收寄寄往美國等於或小於100美元禮品（gift）及書籍。（記者蔡昀容攝）

首次上稿：13:01

更新時間：15:45

受美國暫停關稅優惠影響，寄往美國等於或低於800美元進口郵件須繳納關稅，各國郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務而暫停收寄，包括我國；不過與美方多次確認後，中華郵政宣布今天（10月1日）起恢復收寄等於或小於100美元禮品（gift）及書籍。

美國8月29日暫停低價商品小額豁免關稅優惠，等於或低於800美元的進口郵件，進口時就要繳交關稅。全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，各國紛紛暫停收寄發往美國的商品類郵件，中華郵政8月26日起也暫停收寄，不過文件類郵件仍可正常收寄。

不過，美國針對「100美元（含）以下之非商業性禮品（gift）」與「書籍（book）」仍豁免關稅。中華郵政宣布，10月1日起恢復收寄前述郵件，但要提醒民眾，若美國海關認定內裝物品不符合，郵件有遭查扣、沒入、銷毀或退回的風險，寄件人須自行承擔相關責任及退回費用，不得向中華郵政請求退還郵資或補償損失。

郵務處副處長林立富表示，美國8月那波新規定，就包含100美元以下禮品免稅，不過相關機制未明，各國為求謹慎也未開放收寄；這段時間經與美國確認「美國海關認定不是禮品的後續處置方式」後，中華郵政決定在告知民眾風險前提下開放收寄。他也提醒民眾，寄件務必寫明是饋贈用的「gift」，降低風險。

至於預繳關稅機制，林立富表示，中華郵政正在研議向寄件跟收件人的收稅機制，以恢復收寄服務，不過建置過程複雜，尚須一段時間。

去年寄往美國的商品類郵件約34萬件，內容物多屬個人物品、民生物資等，近年來也有部分是商品樣品、中小電商交寄貨品。其中100美元以下禮品占39％、書籍約占6％。換算下來，每月約有1萬件100美元以下禮品。

另外，因應跨境電商發展趨勢，中華郵政今起開辦美國及西班牙國際e小包（ePacket），服務來到24國。民眾郵寄2公斤以下輕小型物品，若使用國際e小包寄件，可透過郵政官網追蹤遞送狀態，資費也比國際航空掛號小包及國際快捷（EMS）低廉，但缺點是郵件遺失等無法求償。專用發遞單可於各地郵局營業窗口索取，或透過中華郵政官網「EZPost線上交寄」（https://ezpost.post.gov.tw/itmatt）預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

