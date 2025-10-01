同島一命共渡風災 南市強調依法避難、攜手各縣市支援花蓮

台南市府秘書長尤天厚（中）今日說明丹娜絲風災災後補助與復原最新進度。（圖由台南市府提供）

台南市政府秘書長尤天厚今（1）日說明丹娜絲風災災後補助與復原最新情況，並回應外界對近期花蓮堰塞湖溢流災害的關注，他強調台南市在疏散避難上依《災害防救法》規範辦理，必要時將不惜強制撤離，以保障市民生命安全。

尤天厚指出，依據《災害防救法》第24條規定，為了保護人民生命財產安全，直轄市政府在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制撤離並妥適安置。強制撤離雖是選項，但必須符合比例原則，若情況急迫，強制撤離是唯一選擇；若災情仍可控，則會先以勸告或提醒方式進行。一旦災害確定將造成人民生命安全威脅，市府必定毫不猶豫地執行強制撤離。

尤天厚強調，台南市派出環保局、民政局、水利局與工務局前往花蓮支援，抱持「同島一命」的心情，回饋在0121震災與丹娜絲風災時，台南所受到的各界幫助。呼籲各縣市持續以這樣的精神，攜手互助，共同面對災害挑戰。

丹娜絲風災復原進度上，截至9月30日止，全市受災面積20平方公尺以上民宅登記媒合3639戶，已全數完成現勘，其中1005戶完成簽約，817戶完工、102戶施工中；安排媒合的弱勢戶共359戶，政府提供全額補助，目前已有238戶完成修繕。另針對結構受損嚴重、不堪居住的房屋，市府提供政府代拆或補助自行拆除2萬元的方案。截至目前，申請拆除533件，已完成161件，另115件經審核無產權爭議，將續辦拆除。

此外，政府推出「上工津貼」，鼓勵廠商協助受災戶修繕住宅，依修復面積每棟最高補助3萬元，申請期限至明（2026）年2月11日止，可向各區公所提出申請。

