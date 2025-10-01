「社會處方箋」串起醫療與生活 奇美醫院失智者重拾自信

奇美食品幸福工廠加入失智友善行列，33名員工完成志工培訓，將「社會處方箋」精神融入烘焙與導覽，讓失智長者在安心陪伴下走出家門，重拾參與感與成就感。（奇美醫院提供）

奇美醫院推動失智友善，協助64歲劉姓婦人重拾人生。劉婦2024年出現記憶力衰退不敢出門，2025年確診後依神經內科主任楊浚銘開立「社會處方箋」，讓劉婦勇敢走出家門，參加圖書館與幸福工廠活動找回自信。

劉女早前因健忘不安少外出，在孫子陪同下走進奇美食品幸福工廠DIY課程，曾因忘記壓模步驟慌張，志工就近協助並口頭提示節奏，鼓勵她專注完成鳳梨酥，她笑說原來我也可以做到，家屬形容久違的笑容回來了。

奇美醫院自2019年承接台南市政府衛生局失智友善社區計畫，2021年與台南市立圖書館合作成立失智友善館，累計236名志工完成訓練，學會以理解與信任引導參與。2025年擴展到產業場域，輔導幸福工廠成為失智友善組織，已有33名員工通過培訓，將友善陪伴落實在導覽與烘焙課。

專案副院長兼護理部總監陳綉琴表示，「社會處方箋」把醫療建議轉為生活行動，使長者走入社區延緩退化並舒緩憂鬱，也讓照顧者獲得喘息。她強調失智長者不是被動的病人，而是能創作與分享的社區成員。

台南市立圖書館持續辦「健康漾活處方箋」系列活動，志工廖正雄覺得，陪伴的核心在於理解與信任，圖書館成為安心參與的療癒場域。幸福工廠烘焙老師沈純鈴說，與失智長者互動需要更多耐心，看見完成作品的笑容就是最大的回報。

奇美醫院未來將擴大與社區圖書館與產業合作，深化失智友善天使與志工訓練，讓陪伴力量深入每一個角落，當友善真正落實於日常，它將從口號變成全民共同守護的文化。

