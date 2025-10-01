重災區！光復鄉佛祖街89戶難再住人 中央評估先蓋中繼宅

花蓮光復佛祖街低窪受創89戶難再住人，中央評估先蓋中繼宅。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水沖入光復鄉，佛祖街因地勢低窪成為重災區，花蓮縣政府坦言「已不具居住條件。」縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村計畫，中央災害應變中心前進協調所表示，已擬安置方案，將先評估蓋中繼宅，尋覓合適土地中。

洪水湧入光復，佛祖街成為重災區，復原之路漫長，因鄰近堤防破口，河川地抬升外，地形、地貌也經洪水沖刷改變，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅，並研議遷村計畫，行政院政務委員、總協調官季連成承諾，將邀集國土署盡快研議，並安排會勘，作為後續安置規劃依據。

國土署今天表示，已研擬短、中、長期安置方案，包括租金補貼、中繼宅、社會住宅，及以地易地、遷村規劃，盼能保障居民長治久安，受災最嚴重區域，集中於佛祖街與中正路末端，地勢過度低窪，即便加強堤防仍難消弭居民疑慮。

國土署指出，已著手盤點中繼宅與長期社會住宅地點，並挑選數個備選區位，後續將與縣府及居民討論，避免安置地點過於偏遠，中繼宅屬短期過渡性安置，未來仍以社會住宅或遷村等永久解決方案進行。

總協調官季連成說，首要將持續評估當地是否仍具居住可能性，再來則將朝中繼宅與社會住宅規劃，「這樣會比較妥善」，至於永久安置涉及土地、建設等複雜問題，中央已著手研擬，會由國土署協調跨部會，提出相關方案。

