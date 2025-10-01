為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄果嶺自然公園公告多項禁止行為 最高罰9千元

    2025/10/01 13:37 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺自然公園曲徑通幽。（圖由公園處提供）

    高雄果嶺自然公園曲徑通幽。（圖由公園處提供）

    70公頃高雄果嶺自然公園即將於近日開放，由於位處澄清湖水質水源保護區，又有保育類鳥類，市府今（1日）公告多項禁止行為，違者最高可處9千元罰鍰；議員則擔憂交通衝擊，盼市府提前因應。

    高市府指出，果嶺自然公園生態敏感，根據鳥會調查，已記錄超過90種鳥類，包含大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類，對噪音等干擾敏感，需降低人為侵擾、維持棲地安寧。

    公園處今天公告，果嶺公園管制重點包括一、禁止攜帶寵物入園，避免排泄物污染並防止驚擾鳥類；二、禁止車輛與單車進入；三、禁止棒球、高爾夫等危險運動項目，避免造成危險；四、垃圾請遊客自行帶走；五、禁止烤肉及燃放鞭炮；六、禁止卡拉OK等喧囂行為，確保環境靜謐，民眾若違反這些管制措施，將依《高雄市公園管理自治條例》處1500以上、9千元以下罰鍰，並得令行為人立即離園。

    公園處表示，園區開放時間將比照澄清湖風景區，4月至9月上午5點至下午6點半；10月至隔年3月上午5點至下午6點，每星期二休園，夜間不開放、不設照明，並禁止停車過夜。園區將有保全及員警巡邏，嚴禁夜間逗留或非法進入，也禁止露營、釣魚、游泳及攀折植栽等行為。

    市議員邱俊憲認為園區開放後，交通衝擊須提前因應，該區域大眾運輸系統相對不足，進出主要僅靠一條道路，原本車流量已偏大，一旦公園正式啟用，恐將造成周邊交通更加壅塞，市府應「增派交管人員、加強接駁規劃、落實停車分流與宣導」等措施。對此，交通局已規劃假日自澄清湖風景區及圓山飯店發車的接駁公車，讓民眾轉乘進入園區。

    議長康裕成說，園區面積相當大，走一大圈來回超過3小時，建議市府可規劃A、B、C路線，提供腳程不同的民眾更多選擇；市府則表示，園區以18洞既有路徑規劃，並設置指示牌與導覽圖，針對規劃不同路線，後續會滾動式修正。

    果嶺自然公園禁止行為及罰則。（圖由公園處提供）

    果嶺自然公園禁止行為及罰則。（圖由公園處提供）

    高雄果嶺自然公園綠水相映。（圖由公園處提供）

    高雄果嶺自然公園綠水相映。（圖由公園處提供）

