    首頁 > 生活

    10月搭彩虹觀光巴士 2大主題路線變裝皇后帶你樂遊台北

    2025/10/01 14:16 記者孫唯容／台北報導
    台北市觀傳局為打造同志友善都市，今（1）日宣布10月份一系列LGBTQ+主題活動熱鬧登場，推出展覽、表演與導覽，響應10月台北同志驕傲月及10月25日同志遊行。（記者孫唯容攝）

    台北市觀傳局為打造同志友善都市，今（1）日宣布10月份一系列LGBTQ+主題活動熱鬧登場，推出展覽、表演與導覽，響應10月台北同志驕傲月及10月25日同志遊行。（記者孫唯容攝）

    台北市觀傳局為打造同志友善都市，今（1）日宣布10月份一系列LGBTQ+主題活動熱鬧登場，推出展覽、表演與導覽，響應10月台北同志驕傲月及10月25日同志遊行，首次攜手「TWeen灣島皇后」合作彩虹觀光巴士遊程將在10月3日登場，同時推出西門紅樓《我的彩虹宣言》展覽，致力讓台北成為亞洲指標性彩虹友善城市。

    觀傳局表示，今年的「彩虹觀光巴士遊程」從10月3日至26日的每週四、五、六、日出發，推出「變裝巴士 Show On The Go」路線，以及3場結合同志驕傲月主題活動的「狂歡直達車 Party Tour」，共計30趟次，10月3日首發場與24日狂歡直達車將由知名的變裝皇后YOLANDA與跩姬登場，帶領旅客深入探索台北如西門紅樓、二二八和平公園、台灣大學等知名地標，會由變裝皇后與LGBTQ+導覽員領航，透過脫口秀、變裝表演等多樣互動形式，讓乘客在輕鬆氛圍中深入認識台北的多元文化。

    觀傳局副局長薛秋火致詞表示，觀傳局多年來持續舉辦「Color Taipei」彩虹觀光系列活動，現在時節漸漸涼爽，所以坐觀光巴士上欣賞整個城市的街景、享用飲料，一邊欣賞皇后們的壓軸演出；此外，西門町的《我的彩虹宣言》展覽，見證台灣LGBTQ+族群的歷史脈絡與多元文化發展，而且人潮就是錢潮，觀傳局攜手超過30家性別友善旅宿業者推出期間限定優惠，包含提供住房折扣、餐飲優惠、贈送彩虹小禮物等，這些住宿優待希望可以促進彩虹觀光經濟，同時增加整體觀光效益。

    觀傳局說明，「彩虹觀光巴士遊程」目前已於KKday平台開賣，凡是購買遊程，每趟次前15名購票者，還可獲得限量「彩虹托特包」，「Color Taipei」活動不僅是臺北觀光品牌的延伸，更展現出城市文化的多元面貌，歡迎來自世界各地的旅客在10月造訪台北，一同體驗Color Taipei的繽紛魅力與自由奔放的熱情。

    10月3日首發場與24日狂歡直達車將由知名的變裝皇后YOLANDA與跩姬登場，遊程行經西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標。（記者孫唯容攝）

    10月3日首發場與24日狂歡直達車將由知名的變裝皇后YOLANDA與跩姬登場，遊程行經西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標。（記者孫唯容攝）

    觀傳局首次攜手「TWeen灣島皇后」合作彩虹觀光巴士遊程將在10月3日登場，同時推出西門紅樓《我的彩虹宣言》展覽，致力讓台北成為亞洲指標性彩虹友善城市。（記者孫唯容攝）

    觀傳局首次攜手「TWeen灣島皇后」合作彩虹觀光巴士遊程將在10月3日登場，同時推出西門紅樓《我的彩虹宣言》展覽，致力讓台北成為亞洲指標性彩虹友善城市。（記者孫唯容攝）

