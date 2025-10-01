畫面曝！晚間駕車轉彎險撞老翁 網驚呼「台灣鯛真恐怖」

1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，細看驚訝發現老翁站立地點根本「不是斑馬線」，貼文曝光吸引大量網友討論。（圖擷自爆料公社臉書粉專）

1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，所幸開車速度緩慢才能緊急煞車，細看驚訝發現老翁站立地點根本「不是斑馬線」，無奈之餘將這段行車紀錄器畫面上傳至社群平台，貼文曝光吸引大量網友討論，有人驚呼「台灣鯛真恐怖」。

這名網友近日分享1段行車紀錄器畫面，原PO晚間8時56分左右駕車左轉慢行，待前方計程車稍微靠左邊直行向前後，原PO忽然撞見一名老翁站在正前方，所幸慢行得以緊急煞車，公開影像可見，老翁甚至對原PO怒斥後，接著緩慢依靠助行器往前邁進，原PO無奈地說「隔著螢幕都能感受到，老人罵的有多髒，可是，那裏不是斑馬線呀......」。

許多網友看到影片後紛紛留言，有人直呼「防禦性駕駛觀念很重要（不要跟車跟太近）」、「好險慢慢開，真恐怖，路真的挺暗的」、「台灣鯛真恐怖，到處都是移動神主牌！」。

