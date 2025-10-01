為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畫面曝！晚間駕車轉彎險撞老翁 網驚呼「台灣鯛真恐怖」

    2025/10/01 15:04 即時新聞／綜合報導
    1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，細看驚訝發現老翁站立地點根本「不是斑馬線」，貼文曝光吸引大量網友討論。（圖擷自爆料公社臉書粉專）

    1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，細看驚訝發現老翁站立地點根本「不是斑馬線」，貼文曝光吸引大量網友討論。（圖擷自爆料公社臉書粉專）

    1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，所幸開車速度緩慢才能緊急煞車，細看驚訝發現老翁站立地點根本「不是斑馬線」，無奈之餘將這段行車紀錄器畫面上傳至社群平台，貼文曝光吸引大量網友討論，有人驚呼「台灣鯛真恐怖」。

    這名網友近日分享1段行車紀錄器畫面，原PO晚間8時56分左右駕車左轉慢行，待前方計程車稍微靠左邊直行向前後，原PO忽然撞見一名老翁站在正前方，所幸慢行得以緊急煞車，公開影像可見，老翁甚至對原PO怒斥後，接著緩慢依靠助行器往前邁進，原PO無奈地說「隔著螢幕都能感受到，老人罵的有多髒，可是，那裏不是斑馬線呀......」。

    許多網友看到影片後紛紛留言，有人直呼「防禦性駕駛觀念很重要（不要跟車跟太近）」、「好險慢慢開，真恐怖，路真的挺暗的」、「台灣鯛真恐怖，到處都是移動神主牌！」。

    1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，所幸開車速度緩慢才能緊急煞車。（圖擷自爆料公社臉書粉專）

    1名網友近日分享，他在晚間近9時許駕車左轉彎時，因天色昏暗險些撞上站在路中間的老翁，所幸開車速度緩慢才能緊急煞車。（圖擷自爆料公社臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播