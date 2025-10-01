為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆外木山大帳棚廣場500公尺開放中秋烤肉

    2025/10/01 14:12 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆湖海灣大帳棚今年中秋連假將開放烤肉。（記者盧賢秀攝）

    基隆湖海灣大帳棚今年中秋連假將開放烤肉。（記者盧賢秀攝）

    基隆市風景區各海灣都禁止生火或烤肉，基隆人中秋節到海岸烤肉恐挨罰，5000元起跳，市長謝國樑與北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）處長陳煜川今天到外木山勘查，中秋連假10月4日至10月6日開放湖海路汫水澳大帳棚到外木山04公廁間約500公尺範圍，廣場和不影響人行的通道開放民眾烤肉。

    謝國樑表示，這次是專案開放，希望民眾維護好環境，沒有造成環境污染，市民又可以帶來樂趣，市府也會評估其他地方專案辦理。

    有民眾反映，中秋佳節，基隆市情人湖、湖海灣、汫水澳（湖海路大帳棚）及和平島都是北觀處管理不能烤肉，違規可依發展觀光條例罰5000元以上罰款，縣內幾乎沒有地方烤肉。

    市府與北觀處協調後，今天謝國樑和陳煜川到湖海灣大帳棚勘查，宣布10月4日到10月6日3天，早上10點到晚上10點開放大帳棚到外木山04公廁間，只要不要影響到人行的通道，包括廣場、空間開放民眾烤肉，大約500公尺範圍。

    市府產業發展處長蔡馥嚀表示，該處水源缺乏，呼籲民眾帶清洗好的食材、環保餐具來烤肉，把垃圾帶回，維護環境。產發處強調，大武崙沙灘、海興游泳、潮境公園、和平島公園等地還是不能烤肉。

    市議員宋瑋莉和郭美秀等樂見該處開放烤肉，不過擔心大量人潮湧入，建議市府加強交通與安全等措施。

    市長謝國樑（左四）與北觀處長陳煜川（左三）勘查，開放大帳棚周邊中節烤肉。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑（左四）與北觀處長陳煜川（左三）勘查，開放大帳棚周邊中節烤肉。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘也禁止生火烤肉。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘也禁止生火烤肉。（記者盧賢秀攝）

