光復2校受災嚴重 教育部：目標13日實體復課

花蓮縣光復鄉洪災造成當地逾1600戶住宅遭污泥覆蓋，另外光復商工、光復國中也受災嚴重，至今停班、停課，教育部目標趕在13日恢復實體上課，光復國小、大進國小因作為收容安置所，未來將以接駁方式，將學童送到附近鄰校學習。

中央災害應變中心前進協調所今天說明災後復原進度，針對民眾關心學生就學權益問題。教育部表示，救災先以人及街道、住宅為主，因此造成校園復原進度較慢，受損嚴重的光復商工、光復國中，截至目前恢復進度各約40％、30％。

教育部指出，已加派人力、機具進駐，希望近2日就能達到50％，現階段復學目標，希望趕在7日前先恢復視訊上課，以遠端教學為主，13日則為實體復課，因此必須趕緊將校舍恢復至可使用狀態。

教育部表示，光復國小、大進國小雖未有災情，但目前均作為安置收容所，針對復學問題，現在將朝就近接駁至鄰近學校上課為主，包括至太巴塱或富源國小，盼讓孩子盡快回到學校，讓家長能夠安心、放心，全力投入救災。

