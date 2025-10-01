為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷國慶彩繪車廂盧秀燕大頭貼成主視覺 挨批造神、拍馬屁

    2025/10/01 13:57 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷國慶彩繪車廂盧秀燕大頭貼成主視覺 挨批造神。（圖：陳俞融提供）

    中捷國慶彩繪車廂盧秀燕大頭貼成主視覺 挨批造神。（圖：陳俞融提供）

    今年國慶晚會10月9日將在台中推出，台中捷運推出「國慶彩繪車廂」宣傳國慶晚會，但台中市議員陳俞融指出，彩繪車廂本應宣傳國慶晚會，結果台中盧秀燕的照片成主軸，盧秀燕近來一直哭窮，結果錢全拿來做個人包裝、造神、拍馬屁；交通局長葉昭甫指出，中捷國慶彩繪車廂主要宣傳國慶晚會讓市民及外來遊客更清楚。

    陳俞融指出，台中市近3年公車死傷事故「全國最多」；近5年公車運量減幅「六都最多」；去年行人死傷事故「全國最多」，但今天市府的專案報告卻試圖用今年上半年、短短幾個月的數字來粉飾太平，市府不思考改進交通安全，只顧著宣傳盧秀燕市長。

    她舉出，國慶晚會今年在台中舉行，中捷近日推出的國慶彩繪車廂卻讓市民備感荒謬，中捷花15萬做一列車、兩個車廂的「國慶彩繪車廂」，國慶晚會的主軸應該是中華民國、台灣、台中，結果整列車廂掛滿市長的半身海報，盧秀燕繼台中購物節及各種場合、各項政策的大肆宣傳自己還不夠，連國慶活動都搶當主角。

    陳俞融說，近來盧秀燕頻喊沒錢，卻不斷花錢包裝市長個人形象，中捷車廂本應是服務市民的公共運輸工具，現竟成「市長宣傳專車」、「拍馬屁專車」；當其他縣市把資源用在改善交通，台中市府卻把預算花在製作市長的巨型海報上，施政優先順序完全錯亂。

    中捷公司表示，今年國慶晚會將在圓滿戶外劇場舉辦，地點鄰近台中捷運文心森林公園站，搭乘捷運參與盛會最方便，因此推出彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計，並呈現台中與舉辦國慶焰火的南投縣市首長，代表歡迎大家於國慶連假一同來台中、南投，同時行銷國慶兩大慶祝活動。

    陳俞融斥台中諸多交通問題未改善，市府卻花錢幫盧秀燕造神。（圖：陳俞融提供）

    陳俞融斥台中諸多交通問題未改善，市府卻花錢幫盧秀燕造神。（圖：陳俞融提供）

