民代指中市電動公車數量六都中段班 交通局：若廠商全數繳車就是第二名

市議員林祈烽質疑台中市購置電動公車的速度。（記者蘇金鳳攝）

中央明定2030年市區公車全面電動化，民進黨市議員林祈烽今天在市議會提出質疑，台中市有1280輛公車，其中305有電動公車佔23.8%，但跟高雄市的36.5%相較還是太少，約佔中段班，中市府有把握2030年可全面電動化?桃園因為是後段班，因此計劃今年補助業者67萬5千，明年加碼50萬，建議可如桃園一樣。

交通局長葉昭甫表示，中央已核定319輛，現在等廠商出車，若一旦全部出車，已達一半，因此應該可以在2030年全面電動；至於是否如桃園補助，台中市對電動公車業者補助不是單項，如每公里的補助。

市議員林祈烽表示，台中市1280輛公車，電動公車305輛電動，佔比23.8%，但是高雄36.5%、台北市26%，而新北、桃園明年底提升公車電動佔比35%，中央已核定319輛電動公車，但至今未上線，何時可上線?

林祈烽表示，中央要求2030年要公車全面電動化，台中市目前只佔比23.8%，能夠達到目標嗎？他質疑目前台中市的電動公車數量是中段班，而後段班的桃園目前正積極的推出措施增加電動公車的數量，如今年補助業者67萬5千，明年加碼50萬。

葉昭甫表示，因為目前符合規定只有6家廠商，每一家廠商都會拜會，中央已核定台中市319輛，目前是卡在生產線，因為中央不補助燃油，大家都買電巴，一旦交車，台中市就達624輛，就是第2名。

交通局長葉昭甫表示，中市應可在2030年公車全面電動化。（記者蘇金鳳攝）

