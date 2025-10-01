為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民代指中市電動公車數量六都中段班 交通局：若廠商全數繳車就是第二名

    2025/10/01 13:40 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員林祈烽質疑台中市購置電動公車的速度。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林祈烽質疑台中市購置電動公車的速度。（記者蘇金鳳攝）

    中央明定2030年市區公車全面電動化，民進黨市議員林祈烽今天在市議會提出質疑，台中市有1280輛公車，其中305有電動公車佔23.8%，但跟高雄市的36.5%相較還是太少，約佔中段班，中市府有把握2030年可全面電動化?桃園因為是後段班，因此計劃今年補助業者67萬5千，明年加碼50萬，建議可如桃園一樣。

    交通局長葉昭甫表示，中央已核定319輛，現在等廠商出車，若一旦全部出車，已達一半，因此應該可以在2030年全面電動；至於是否如桃園補助，台中市對電動公車業者補助不是單項，如每公里的補助。

    市議員林祈烽表示，台中市1280輛公車，電動公車305輛電動，佔比23.8%，但是高雄36.5%、台北市26%，而新北、桃園明年底提升公車電動佔比35%，中央已核定319輛電動公車，但至今未上線，何時可上線?

    林祈烽表示，中央要求2030年要公車全面電動化，台中市目前只佔比23.8%，能夠達到目標嗎？他質疑目前台中市的電動公車數量是中段班，而後段班的桃園目前正積極的推出措施增加電動公車的數量，如今年補助業者67萬5千，明年加碼50萬。

    葉昭甫表示，因為目前符合規定只有6家廠商，每一家廠商都會拜會，中央已核定台中市319輛，目前是卡在生產線，因為中央不補助燃油，大家都買電巴，一旦交車，台中市就達624輛，就是第2名。

    交通局長葉昭甫表示，中市應可在2030年公車全面電動化。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，中市應可在2030年公車全面電動化。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播