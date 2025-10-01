為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全真瑜珈今起停業新北申訴案逾330件 消保官建議消費者這樣做

    2025/10/01 13:29 記者黃政嘉／新北報導
    全真瑜珈昨聲明公司在長期虧損下，宣布即日起停業。（取自「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」臉書）

    全真瑜珈昨聲明公司在長期虧損下，宣布即日起停業。（取自「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」臉書）

    連鎖瑜珈業者全真瑜珈（TRUE YOGA FITNESS）繼上個月23日對外公布全國有6分館含新北市中和館、汐止館暫停營業，業者昨再於官網、臉書聲明公司在長期虧損下，宣布即日起停業，並依法進行歇業解散破產清算等程序，新北市法制局消保官提醒，已付費會員可申請信用卡爭議款，或向信託銀行陽信銀行申請履約保證，拿回部分退款。

    全真瑜珈23日對外聲明部分場館暫停營業，顯示全國共13家分館，其中新北市包括中和館、汐止館2家，新北市消保官洪伯緯今表示，目前新北受理全真瑜珈申訴案超過330件，許多是消費者看到全真瑜珈停業消息比較緊張，因此詢問相關退款權益。

    洪伯緯表示，已付費消費者欲爭取保障權益，若是刷卡付費方式，可在刷卡時間540天內，向發卡銀行申請信用卡爭議款，申請通過後，若是分期扣款，就不用繳剩餘費用，若是一次繳清，也可依使用比例退費。

    洪伯緯說，若消費者採現金支付，建議向全真瑜珈的信託銀行陽信銀行申請履約保證，陽信銀行將在明天前公告退款相關程序，根據規定，業者若預收費用超過5000元，須將一半金額做履約保證金，這樣消費者還可拿回約一半退款。

