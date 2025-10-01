台南限定！古蹟+音樂+美饌 爵士嘉年華浪漫在吳園

「台南爵士嘉年華」，結合百年古蹟吳園歷史氛圍。（圖由「台南爵士嘉年華」提供）

台南秋夜最時尚的音樂盛會「2025台南爵士嘉年華」，將於10月17日至19日浪漫登場。今年邁入第4屆，以「All New Four」為主題，將歷史古蹟氛圍、世界級音樂、頂級料理完美交織，邀大家在百年古蹟吳園，一同感受這場1年僅此1次的爵士盛典。

自2022年由一群爵士樂愛好者自發籌辦，這是全台唯一由民間自主推動的爵士音樂節，不同於官方政府主導的模式，結合國際級演出、星光晚宴與文創市集，打造古都獨一無二的文化時尚體驗。

3晚星光晚宴將邀來世界級音樂家，10月17日旅美薩克斯風家Tim Lin Quartet帶來紐約現代爵士；10月18日韓國鋼琴新星Maria Kim Trio演繹浪漫樂章；10月19日則由貝斯手徐崇育燃放熱情拉丁爵士。現場佳餚由前大億麗緻鐵板燒團隊打造的「南星鐵板燒」團隊操刀，世界冠軍調酒師吳盈憲 Nick Wu 設計限定特調，並以植物性冰淇淋作甜美收尾，讓饗宴層次更豐富。

此外，嘉年華首度與人氣市集「友の市 UNOS」合作，10月18、19兩日午後登場，匯聚精選美食與手作品牌，並安排包括周泰明四重奏、J.House Band、Bright Light 四重奏、葉賀璞三重奏、盜魂爵士樂團、Tiny String Orchestra、Joshua Alderete 三重奏、KoSwing Combo 等超過11組樂團、逾50位音樂家接力演出，讓吳園化身爵士街區，白天市集、夜晚音樂，氛圍熱力不歇。

旅美薩克斯風演奏家Tim Lin，將與紐約頂尖四重奏，呈現最純正的美東現代爵士。（圖由「台南爵士嘉年華」提供）

韓國鋼琴家Maria Kim，以細膩琴音與歌聲，鋪陳浪漫感性的音樂篇章。（圖由「台南爵士嘉年華」提供）

深受南美洲樂壇推崇的貝斯手徐崇育Vincent Hsu，將帶來熱情奔放的拉丁爵士。（圖由「台南爵士嘉年華」提供）

