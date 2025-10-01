為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    房租漲、生意差！ 昔日躋身府城「三大舞廳」將改掛寶雅招牌

    2025/10/01 12:38 記者王捷／台南報導
    安平昔日舞廳林立，曾被稱為「台南三大舞廳」的古都舞廳因房租漲、生意差歇業，寶雅即將進駐原址，目前只剩與古都是相關企業的台南大舞廳、北區的萬象大舞廳營業，夜生活版圖徹底改寫。（記者王捷攝）

    安平昔日舞廳林立，曾被稱為「台南三大舞廳」的古都舞廳因房租漲、生意差歇業，寶雅即將進駐原址，目前只剩與古都是相關企業的台南大舞廳、北區的萬象大舞廳營業，夜生活版圖徹底改寫。（記者王捷攝）

    台南三大舞廳面臨凋零，昔日安平五期舞廳曾多達20餘間，其中古都舞廳與台南大舞廳、萬象大舞廳並列「三大舞廳」，但古都半年前因消費轉型、房租壓力與歇業，原址即將由連鎖品牌寶雅進駐。

    20多年前的安平重劃區，對台南人來說，如果講到「老街」是觀光客湧入的安平老街，但提到「五期」，雖然一樣是安平，但「五期」與八大行業畫上等號，當時社會治安壓力沉重，經歷過當時環境的警官回憶，幾乎「五天有三天鬧事」，分局長每晚如坐針氈，這片區域與全台其他重劃區一樣，帶來了短暫繁華，也埋下治安隱憂。

    當時安平的夜生活，酒店、舞廳聚集，是中西區的延伸，但相較酒店一節人頭2500元的價格，舞廳則自10多年前起維持每小時600元，場內依然有小姐坐檯，也能選擇包廂，但最具特色的是所謂「Blues」。原意來自美國藍調舞，卻在台南舞廳發展成特有的「熄燈文化」，特殊的音樂響起，舞池全面熄燈，有些客人會跟小姐到舞池跳舞，或在座位有更親密舉動，被形容俗又大碗。

    然而，這種娛樂型態逐漸被時代淘汰，疫情期間八大行業一度全面停擺，許多業者財力受挫，復業後更難恢復榮景。隨著直播、網路平台興起，想「賺快錢」女性已不再將舞廳、酒店視為優先投入的選項，舞廳為維護老顧客不敢漲價，難敵消費習慣的轉變。

    原本就目標高年齡市場的古都舞廳半年前歇業，員工都去相關企業台南大舞廳，另一間則是搬遷至北區，在1987年、台南歷史最久的萬象大舞廳繼續營運。而安平區如今只剩一家舞廳、一間大型理容KTV與一家酒店，已不是黑白兩道口中的「五期」，邁向截然不同的都市風貌。

