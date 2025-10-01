為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    揪感心！鏟子超人湧入相助 花蓮旅宿業者響應回饋

    2025/10/01 12:15 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復災區湧入大量的鏟子超人志工，花蓮旅宿業者也提供低價的住宿回饋志工。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區湧入大量的鏟子超人志工，花蓮旅宿業者也提供低價的住宿回饋志工。（記者王錦義攝）

    0923光復洪災，很多災民與大量的鏟子超人志工協助清掃家園，花蓮地區旅館業者持續投入協助災後服務與接待工作。據統計，目前每日約有800名受災居民與志工入住各旅宿設施，另包含救難隊伍、專業支援團隊等，加總每日服務與住宿人次持續上升。

    花蓮旅館公會理事長張琄菡說，志工住宿部分已與多家旅宿協調，除部分業者提供免費住宿外，仍有相當多旅宿業者以低於一般市價、公益性質的優惠價格提供住宿，以分擔災後壓力。原先規劃希望限定志工於指定區域內媒合住宿，但考量仍有大量志工陸續規劃前來支援，因此由各旅館依實際狀況彈性調整。

    花蓮旅館公會強調，目前所有合作旅宿業者均願以合理且低於常態房價的標準接待，不僅協助災民及志工，也讓前來花蓮的旅客能安心停留。特別是針對志工住宿，所有旅館在平日均提供雙人房低於2000元，最低1000元的價格，展現攜手善盡社會責任的決心。

    花蓮光復災區湧入大量的鏟子超人志工，花蓮旅宿業者也提供低價的住宿回饋志工。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區湧入大量的鏟子超人志工，花蓮旅宿業者也提供低價的住宿回饋志工。（記者王錦義攝）

