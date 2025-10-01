為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市公館圓環塞爆！ 鄉民堵到懷疑人生「9大金句」曝光

    2025/10/01 12:07 即時新聞／綜合報導
    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。（即時新聞攝）

    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。（即時新聞攝）

    台北市公館圓環改建為「正交路型」，昨（9月30日）為第1個上班日，儘管台北市長蔣萬安宣稱「車流順暢」，但實際上周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。有粉專特別整理出9句受困車陣的鄉民「金句」，讓網友看了相當無奈。

    「jameshsiehtaiwan」昨日整理出受公館圓環堵車所苦的鄉民金句9句：

    1.每個綠燈都是紅燈。你只是在等紅燈
    2.我在基隆路堵到聽完一整張專輯
    3.走的比騎車還快，這是真的
    4.原來9月30號這天是返鄉人潮，咦？9月30號？
    5.導航：前方3公里，預計需要45分鐘
    6.人生有4大謎題：我在哪、我是誰、要去哪、我為什麼堵在基隆路上
    7.從吳興街口睡了半個多小時才到台大癌醫
    8.徐巧芯我就問他X前面還有幾個紅燈
    9.蔣萬安X你X

    貼文下方，網友也紛紛留言表示：「氣到不知道能罵什麼了」、「車上必備黑膠唱片與圍棋棋盤」、「以為是曼谷市區 原來是台北基隆路啊」、「選錯的人，下車走路」、「這風景太美，我不敢看」、「住在桃園都的我以為6.（指晚上6點）台一線內壢段就是地獄了（旁邊有平交道、火車站），所以桃園推行鐵路地下化改善問題。現在看看台北真的是在開倒車。」

