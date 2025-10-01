為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    志工多多益善！軍方接手夜間清淤 力拚中秋前完成住家清理

    2025/10/01 12:08 記者王峻祺／花蓮報導
    光復車站湧入志工。（記者王峻祺攝）

    光復車站湧入志工。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣光復鄉遭洪災重創，災後復建之路漫長，車站今天持續有志工湧入，對於外界擔憂志工恐影響救災進度？擔任中央災害應變中心前進協調所的總協調官季連成強調，中央、地方未婉拒志工支援，「志工來多多益善！」軍方將接手夜間清淤任務，24小時不間斷，力拚中秋節前完成居家及道路清淤。

    大批「鏟子超人」湧入受災光復鄉協助清理環境，火車站前可看到志工留下各型號雨鞋供後者使用，污泥雨鞋成為最美風景，不過網路陸續有人質疑，大批志工到來，是否會影響當地交通及災後重建。

    季連成說，連假後，志工人數銳減，民眾只要有心、有熱忱，中央及地方都歡迎志工前來幫忙，抵達當地後，也會給予相關照顧，一視同仁，目前已由軍方進行調度，車站前會安排軍用卡車讓志工上車，載到各村進行災後復原清理。

    他說，各村會由中校擔任指揮官，希望志工接受軍方的節制及調度，才能更有效的投入清掃工作，節制是軍語，與指揮不同，希望每個人都能接受指揮官調度，用在最需要的地方，才不會雜亂無章，統一調派讓效率更好。

    季連成強調，目前災區重要進度目標，希望能在中秋節前夕完成居民住家清理工作，以及道路清淤，白天指派環境部、縣府環保局進行清淤，夜間清掃任務則由軍方接手，連續24小時不間斷清理。

    環境部表示，近日清淤量大增，單日約近1萬噸，將持續以最快速度清淤，全台除外島外，其餘鄉鎮市均到花蓮支援，目前也將進行環境消毒，每2天會消毒1次暫置場等地，民眾也可向村長登記家戶消毒，消毒劑充分無虞。

    花蓮縣政府行政研考處長陳建村說，感謝全台志工齊聚光復，相信中秋連假及後續國慶連假，也會湧入更多鏟子超人，縣府相當歡迎大家到來，也會與台鐵等相關單位，做好疏運等超前部屬等配套工作。

    連假後，光復車站仍湧入志工。（記者王峻祺攝）

    連假後，光復車站仍湧入志工。（記者王峻祺攝）

    軍方派軍卡接駁志工。（記者王峻祺攝）

    軍方派軍卡接駁志工。（記者王峻祺攝）

    軍方派軍卡在光復火車站前接駁志工前往災區清淤。（記者王峻祺攝）

    軍方派軍卡在光復火車站前接駁志工前往災區清淤。（記者王峻祺攝）

