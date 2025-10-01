台灣成俄最大輕油進口國 跨國環團示警：影響半導體產業及盟友關係

環境權保障基金會今偕能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄環保組織 Ecodefense 與德 Urgewald 共同發表《危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，煤礦進口持續》研究報告，揭露台灣已成俄輕油最大買家。（記者楊綿傑攝）

烏俄戰爭至今未歇，但根據台俄德3國環團所進行的聯合研究指出，身在民主陣營的台灣高度依賴俄羅斯的化石燃料，不只已是全球最大俄石油腦（輕油）進口國，也是全球第五大俄煤買家，並點名台塑石化對俄輕油依賴度更飆升的情況，將對半導體產業、與全球盟友關係造成潛在威脅。

環境權保障基金會今偕能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄環保組織 Ecodefense 與德 Urgewald 共同發表《危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，煤礦進口持續》研究報告。數據顯示，自2022年2月俄全面入侵烏以來，台灣對烏克蘭提供的雙邊援助總額僅5000萬美元，但對俄羅斯化石燃料的進口卻超過220倍，金額達112億美元。

請繼續往下閱讀...

環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄指出，輕油是俄主要的出口收入來源之一，也是自全面入侵烏克蘭以來的第二大收入來源。而今年上半年起，台灣已成全球最大俄輕油進口國，進口值達13億美元，與2022年相比，月均進口量暴增近6倍，為克里姆林宮創造17億美元收入，足以購買17萬架無人機。其中，台塑石化位於麥寮的煉油廠，俄輕油依賴度自全面入侵前的9%飆升至今年上半年的90%。

CREA 歐洲暨俄羅斯政策與能源分析團隊負責人 Isaac Levi 指出，對俄輕油的依賴，使台灣石化供應鏈面臨更高關稅風險，威脅半導體與電子產業根基。此外，台灣還出口可能含有俄羅斯輕油的石化產品至歐盟、英國與美國，總額3.34億美元。台灣的依賴削弱了能源安全，危及外交關係，並可能面臨如同印度的次級關稅打擊。

Ecodefense 創辦人 Vladimir Slivyak 認為，唯有使俄羅斯經濟衰退、阻斷其戰爭資金來源，才能阻止普廷的全面入侵。俄羅斯目前的經濟狀況十分脆弱，已遭受重創，而天然氣產業也因西方制裁而面臨困境。因此，台灣及其他國家必須停止購買俄羅斯化石燃料，停止為烏克蘭戰爭提供資金援助。

立委沈伯洋提到，過度依賴俄的化石燃料會造成國家安全問題，此外也涉及與民主盟友是否站在同一陣線的價值問題，經濟部應輔導民間企業不要誤入歧途，後續將協調官方能否有相關的指引，提供民間企業方向。

立委陳冠廷說，政府主管機關應正視報告揭示的風險，積極協助產業界規劃更具韌性、更多元化的能源進口策略；產業界需重新評估，將採購來源多元化與國際夥伴價值對齊，作為確保企業永續經營的重要策略；立法院將持續關注此事，從政策與法規層面建立更透明、更安全的機制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法