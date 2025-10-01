菲律賓強震災情慘 我國搜救隊準備好了可隨時馳援

菲律賓昨晚發生強震災情慘重，我國搜救隊完成整備可隨時馳援。（圖由消防署提供）

菲律賓中部昨天（9月30日）晚間9點59分發生規模6.9強震，已造成多處建物倒塌、災情慘重，消防署收到訊息後，立即啟動國際人道救援應變機制，並通報輪值縣市（新北市、台東縣）特種搜救隊展開國際人道救援任務整備，同時全面盤點國內搜救能量，密切關注災情發展，確保可迅速提供國際人道救援。

消防署表示，已完成搜救人員138名動員準備，其中包含消防署特種搜救隊30人、新北市消防局52人、台東縣消防局38人、桃園市與高雄市消防局領犬員各1人、醫師6人、護理師5人、土木／結構技師3人及獸醫師2人，另動員搜救犬6隻及15公噸各式救援裝備器材待命整備，確保隨時可投入國際重大災害救援行動，以最快速度支援災區，爭取黃金救援時間。

請繼續往下閱讀...

此外，消防署已聯繫外交部，確認菲律賓是否提出國際救援需求，並隨時準備啟動財團法人賑災基金會專案包機救援機制，全力協助災區搶救受困民眾，各搜救隊伍將秉持「聯合訓練（Joint Training）、聯合演習（Joint Exercises）、聯合行動（Joint Operations）」體制與精神，展現台灣對全球人道救援的承諾與行動力。

我國搜救隊人員進行整備工作，可隨時馳援菲律賓。（圖由消防署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法