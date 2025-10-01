鼓勵學生變身「鏟子超人」 政大補助保險及交通費

政大鼓勵學生前往災區服務，將補助保險及交通費。（資料照）

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流造成災害，有許多民眾變身「鏟子超人」自發到災區助環境復原。政治大學也公開鼓勵師生參與「鏟子超人」志工服務，並提供保險及交通費補助。校方呼籲同學以「集體行動」方式參與，亦提醒師生們在熱情響應救災的同時更要注意自身安全。

馬太鞍溪堰塞湖潰流導致多人罹難、受傷、失蹤，光復市區滿目瘡痍，充滿淤泥及各種廢棄物，居民都亟待各界協助。而來自台灣各地的許多民眾從災後就自發性準備雨鞋、鏟子、手套，利用有空的時間奔赴光復協助救災，被稱為「鏟子超人」。

對於學生可能前往災區參與服務，政大學務處提醒，同學們應盡量以「集體行動」方式參與，例如由社團號召或邀請朋友結伴同行，避免單獨前往。這樣不僅能互相照應，也較符合現場志工調度的需求，而前往服務時應依現場分流至慈濟志工站或光復車站「中央志工分配站」報到。

若是5人以上社團或團體，可向課外組申請，個人志工向課外組與新生書院申請平安保險費與交通補助費。學校希望這是長期的支援，目前由學務處的經費支應，若仍有其他需求，學校會再進一步處理。同時提醒，志工服務並非旅遊，仍須自備飲水與簡單餐點，以免增加災民負擔。

政大新生書院粉專也特別發文提供保險與交通補助的申請流程指引，若是學生個人報名，於活動出發日期前3天至新生書院辦公室統籌保險；台北花蓮來回車票核銷的部分，則於活動後至新生書院辦公室申請，核銷後將由學校匯入個人帳號，申請期限至今年10月31日止。

粉專另提到，若是社團團體同學申請詳情請洽學務處課外組，並請參與者妥善保留紙本車票或乘車證明實報實銷，以利後續核銷申請。

