    首頁 > 生活

    「鏟子超人」湧花蓮救災 苗縣調度抓斗、清溝車輛助力

    2025/10/01 12:51 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市公所清潔隊5名隊員一早7點開著抓斗車、清溝車前往花蓮災區。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所清潔隊5名隊員一早7點開著抓斗車、清溝車前往花蓮災區。（圖由苗栗市公所提供）

    受樺加沙颱風雨勢影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖於上個月23日潰流，重創下游光復鄉，救災工作仍持續中，國人發揮同胞愛，各地「鏟子超人」湧入光復鄉協助災後清理淤泥等相關作業。苗栗縣政府環保局也配合環境部號召，調度縣內配置有抓斗車、清溝車等專業車輛的7鄉鎮市公所清潔隊員前往支援善後整理與清運工作。

    苗栗縣環保局表示，調度前往支援的車輛有抓斗車4輛（苗栗市、竹南鎮、後龍鎮、獅潭鄉）、消毒車2輛（頭份市、竹南鎮）、清溝車3輛（苗栗市、卓蘭鎮、公館鄉）、資收車1輛（竹南鎮）。人員為苗栗市4人、卓蘭鎮2人、公館鄉2人、後龍鎮2人、獅潭鄉2人、頭份市2人、竹南鎮8人及環保局1人，共23人。今天起統一前往支援至3日。

    「一路向東，花蓮我們來了！」苗栗市長余文忠表示，這幾天看著馬太鞍溪堰塞湖洪災的新聞畫面，深感災難無情。遠處的苗栗也將盡一分心力投入救災，一早7點苗栗市清潔隊5名隊員開著抓斗車、清溝車前往花蓮災區。抓斗車將協助移除清出的大型物品，清溝車協助沖刷滿地泥濘。災後復原工作持續中，他也提醒隊員們要隨時留意自身安全，一起為花蓮光復鄉加油！

