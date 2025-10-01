為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運土城樹林線流標4次 已有2家合格廠商投標、11月評選

    2025/10/01 11:58 記者賴筱桐／新北報導
    捷運土城樹林線分3個區段標施工，圖為LG12車站模擬圖。（圖由新北捷運局提供）

    新北市捷運土城樹林線共分為3個區段標施工，其中CQ880B（土城高架段）受到大環境缺工缺料影響，歷經4次流標，8月底重新上網招標，今（1）日開標，已有2家合格廠商投標，預計11月初完成評選。

    新北市捷運工程局表示，捷運土城樹林線在新北市府接手辦理招標作業後，為爭取時效，CQ880B（土城高架段）5個月內3度招標，今日開標有2家合格廠商投標，符合《政府採購法》規定門檻，預計11月初完成評選，並同步採保留決標作業以縮短時程，待行政院核定財務修正計畫後就能決標，由於現階段核定速度直接影響工程進度，期待中央盡快讓土城樹林線「全面動工、血路暢通」。

    新北市捷運工程局長李政安指出，土城樹林線CQ880B土城高架段，連接CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，位置十分重要，新北2度招標時，已有廠商投標，雖然未達採購法規定而流標，但捷運局力拚最短時間，9月22日重新公告招標，預算提高至159.9億元，5個月內3度招標，終於有2家合格廠商投標。

    李政安說明，土城樹林線財務修正計畫已於去年11月第6次提報行政院審議，迄今11個月尚未核定，導致工程無法決標，中央的核定速度直接影響工程進度，晚一天核定將造成晚一天開工、土城樹林線整體進度落後，期望中央聽見地方重大建設的需求聲音，能加速核定程序，讓樹林人「有感」的首條捷運「血路暢通」，工程如期完工。

    捷運土城樹林線CQ880B區段全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側則延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。完工後將與板南線、中和新蘆線、桃園棕線等串聯，預估可縮短樹林地區通勤至台北市中心約20分鐘，帶動沿線都市更新與區域發展。

    捷運土城樹林線工程共分為3個區段標施工，路線行經土城、樹林區。（圖由捷運局提供）

