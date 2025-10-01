居民陳情興達電廠爆炸損及房屋 台電承諾盡速修復

烏林投社區居民前往行政院南服中心陳情，要求台電負責修復房屋龜裂。（記者葛祐豪攝）

台電興達電廠9月9日發生爆炸起火，鄰近的烏林投社區居民今（1）日前往行政院南部服務中心陳情，批評爆炸造成房屋龜裂，要求若確認損害與電廠有關，應立即無償修繕；台電則強調已會同承攬商完成災損調查，開始進行修繕，會以迅速、負責態度，協助完成所有受災戶的修復事宜。

30多名烏林投社區居民今天上午前往行政院南部服務中心陳情說，當地多是70歲以上長者，興達電廠爆炸後，台電處長指「有警報但居民根本聽不到」，讓居民感到荒謬。爆炸案後，台電承諾要設置災防告警簡訊，但當地許多老年人因為沒有手機，根本無法即時接收，要求台電要提供多元告警方式。

居民也要求興達電廠未來應全面架設監測系統，並公布周遭社區監測數據，保障居民的知情權，同時定期辦理防災宣導，讓居民清楚掌握應變方式。

居民也指控，爆炸造成房屋龜裂，但台電人員推說是因為之前地震，居民要求進行房屋結構鑒定，若確認損害與電廠有關，應立即無償修繕。

對此，台電表示，興達電廠新建機組火警事故後，除進行事故細部調查，台電隨即檢討地方通報機制，包括針對民眾、民代及地方政府反映的通報事故訊息，及對外說明不夠迅速的問題進行檢討，並研擬多種通報及說明機制。台電也將全面檢討監測系統，並辦理防災宣導，確保民眾掌握應變方式。

針對鄰損鑑定及設置監控，台電強調將評估納入後續計畫案的可行性，目前已會同承攬商完成災損調查，並進行修繕作業，後續將秉持最大誠意，以迅速、負責態度，協助完成所有受災戶的修復事宜。

烏林投社區民宅龜裂。（民眾提供）

