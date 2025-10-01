為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉 投縣出動機具協助清理家園

    2025/10/01 11:55 記者張協昇／南投報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成嚴重災情，南投縣府1日出動6部機具前往協助清理家園。（圖由南投縣政府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成嚴重災情，南投縣府1日出動6部機具前往協助清理家園。（圖由南投縣政府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，大量土石仍急待清理，南投縣府1日上午動員鏟土機2部、挖土機2部及傾卸貨車2輛等6部機具及人員前往協助清理家園。

    縣府工務處長張弘岳表示，縣長許淑華對花蓮災後重建表示關切，指示縣府工務處整合災區需求及可支援的機具，接力為花蓮災民提供必要的援助，協助災區早日恢復正常生活，在中央災害應變中心及花蓮縣政府提出需求後，南投縣今組成救災隊伍，由工務處技正葉朝棋領隊，派出的機具將進駐花蓮，協助災民。

    張弘岳說，這次南投救災隊機具包括鏟土機2部、挖土機2部及傾卸貨車2輛，其中鏟土機與小型挖土機，可協助受災戶清理家內淤土，早日恢復生活環境。 為降低對災區交通衝擊，已聯繫國軍現場指揮官，並納入救災系統，未來花蓮如有後續需求，南投縣將會持續援助。

    南投縣府出動鏟土機與小型挖土機前往花蓮，可協助受災戶清理家內淤土。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣府出動鏟土機與小型挖土機前往花蓮，可協助受災戶清理家內淤土。（圖由南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播