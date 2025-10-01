花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉 投縣出動機具協助清理家園

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成嚴重災情，南投縣府1日出動6部機具前往協助清理家園。（圖由南投縣政府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，大量土石仍急待清理，南投縣府1日上午動員鏟土機2部、挖土機2部及傾卸貨車2輛等6部機具及人員前往協助清理家園。

縣府工務處長張弘岳表示，縣長許淑華對花蓮災後重建表示關切，指示縣府工務處整合災區需求及可支援的機具，接力為花蓮災民提供必要的援助，協助災區早日恢復正常生活，在中央災害應變中心及花蓮縣政府提出需求後，南投縣今組成救災隊伍，由工務處技正葉朝棋領隊，派出的機具將進駐花蓮，協助災民。

張弘岳說，這次南投救災隊機具包括鏟土機2部、挖土機2部及傾卸貨車2輛，其中鏟土機與小型挖土機，可協助受災戶清理家內淤土，早日恢復生活環境。 為降低對災區交通衝擊，已聯繫國軍現場指揮官，並納入救災系統，未來花蓮如有後續需求，南投縣將會持續援助。

南投縣府出動鏟土機與小型挖土機前往花蓮，可協助受災戶清理家內淤土。（圖由南投縣政府提供）

