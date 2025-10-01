為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拚善後！民間工程師接力 建立光復救災資訊整合網

    2025/10/01 11:55 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響滿目瘡痍，今天上午仍有大批「鏟子超人」搭火車抵達光復車站義務協助災區清理家園。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成光復鄉淹水，災區需要大量人力和物資支持。隨著救援隊伍與物資的陸續湧入，資訊相當混亂，為了有效整合災區資源，有熱心的工程師接力自發創建「光復鄉救災資訊整合網」，裡面提供各類志工須知、救護站位置等資訊，希望成為當地救災工作的得力助手。

    暱稱「小工程師」的陳姓網友向本報說，有感於網路上救災資訊混亂，這是由民間工程師接力自發整合的救災資訊網頁，希望能為花蓮光復盡一份心力；網站內容分為加入志工、行前必讀、避難守則、交通資訊、志工社群，還針對災民部份，提供庇護安置、醫療據點、心理資源等訊息的提供。

    網站署名「遠端志工團隊」製作，強調「本網站致力於保護您的個人資料，同時維持 2025 / 09 / 23 花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災情救災資訊的即時與有效傳遞。我們相信，透明的隱私權政策與負責任的個資管理，是建立信任的基礎。感謝您對災害救援工作的支持與參與」！

    另外，也有網友透過Google地圖功能，建立光復鄉救災資訊整合地圖，裡面提供各區需要重機具、志工等粗略的資訊以及相關位置，可讓志工透過地圖了解災區。

    民間工程師接力自發整合的救災資訊網頁，希望能為花蓮光復盡一份心力（翻攝網頁）

