設計展倒數9天仍像工地 民眾質疑：不會開幕還在施工吧？

縣立圖書館前的人行步道工程，縣府強調將趕在10月5日前完成，不會出現展覽期間遊客踏著工地進場的尷尬場面。（記者張聰秋攝）

台灣設計展10月10日就要在彰化登場，倒數不到9天，主展場縣立圖書館前卻還在敲敲打打，現場水泥磚只鋪到一半、植栽也還沒種好，民眾看了直呼「真的來得及嗎？」還擔心要是天氣變臉，下起豪雨，會不會到開幕當天還在施工。

這次彰化市中山路二段北向路段，打著「友善人行空間」的旗號進行更新工程，全長約800公尺，範圍從縣議會旁的東民街，一路延伸到縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小、古龍山等重要地點。舊路面已經被敲掉，換上新水泥磚，步道加寬到2米以上，還會補上路燈與綠美化，說是要打造舒適好走的人行大道。

不過，現場凌亂景象讓人難免心驚，烈日下工人加緊趕工，地上堆著磚塊、砂石，完全看不出展覽倒數的氛圍。有民眾邊走邊搖頭說，「10天不到，還這樣，真的能完成？」還有人眼尖發現，藝術館前的施工告示牌寫著「11月28日完工」，算一算竟然橫跨整個展期，「這樣不是開展還在施工？太扯了吧！」

對此，縣府工務處強調不會影響設計展。養護工程科表示，因為7、8月接連颱風、大雨，工程進度確實被拖延，整體完工日已申請展延到12月。主要重點工程像是路面重鋪、路燈照明、植栽，會在10月5日前完成，展覽期間不會再施工，民眾可以安心走人行道。

至於藝術館前那一小段，縣府承認展覽期間只能先沿用舊路面，等到展覽結束才會施工。儘管如此，民眾還是半信半疑。有人擔心突如其來的大雨會拖慢工期，有人則直言，「這麼大的活動，應該早點準備，怎麼會拖到最後一刻？」

台灣設計展每年在不同縣市舉辦，今年落腳彰化，縣府砸大錢布置主、次展場，預計吸引大量人潮。工程趕不趕得上，就成了外界關注焦點。

台灣設計展10月10日將在彰化縣開幕了。（記者張聰秋攝）

台灣設計展在彰化，很多展覽場施工佈置中，其中之一的縣立圖書館人行步道工程，趕工中。（記者張聰秋攝）

台灣設計展倒數不到9天，彰化縣立圖書館前人行道還沒完成，施工人員頂著烈日趕工程。（記者張聰秋攝）

施工現場告示牌表明今年11月28日完工，民眾好奇如此一來不是跨過整個展覽期了。（記者張聰秋攝）

施工人員烈日下趕工施作，希望能在台灣設計展開幕前完成。（記者張聰秋攝）

