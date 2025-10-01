為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復佛祖街重災區 花蓮縣府將向中央爭取遷村

    2025/10/01 12:40 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉佛祖街災區受創嚴重，縣府建議中央協助村。（記者游太郎攝）

    花蓮縣光復鄉佛祖街災區受創嚴重，縣府建議中央協助村。（記者游太郎攝）

    花蓮縣政府今天宣布，光復重災區包括太平村、大同村共89戶，因地勢低窪受創嚴重，不僅住家難以修復，大規模社區與農田遭淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，將向中央爭取設置中繼宅並研議遷村。

    縣府指出，昨晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，行政院政務委員季連成、顧問李孟諺、水利署署長林元鵬及相關部會共同出席討論。會中針對太平村、大同村共89戶遷村及設置中繼宅事宜進行討論。

    縣長徐榛蔚表示，馬太鞍溪堰塞湖潰流後，造成河床地勢顯著提高，縱使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，光復鄉佛祖街一帶極易再度受災；馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，涉及跨部會高度專業與整體國土規劃，需由國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。

    行政院政委季連成表示，將向賴總統及卓院長反映花蓮縣政府的提議，並邀集國土署盡快研議並安排會勘，作為後續安置規劃依據。

    縣府表示，除了遷村及中繼宅規劃案外，也已向中央建議包括堰塞湖監測、馬太鞍溪疏浚及堤防工程、受災居民補助及後續重建等，住宅補貼與修繕方案由內政部規劃後再公布細節，希望讓受災居民早日重建家園，重拾安定生活。

    光復災區佛祖街兩層樓建築，一樓被完全淹沒，未來仍有淹水風險。（記者游太郎攝）

    光復災區佛祖街兩層樓建築，一樓被完全淹沒，未來仍有淹水風險。（記者游太郎攝）

