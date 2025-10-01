「桃園隊」投入花蓮災後復原 採7天輪調機制確保支援不中斷

「桃園隊」持續投入花蓮災後復原工作，將採7天輪調機制，確保支援不中斷。（環保局提供）

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「桃園隊」隨即出動人員、機具支援災後復原工作，第1批包括養工處、航空城工程處、環管處、農業局智慧農耕團，建管處也協調砂石商業同業公會重型機具進駐，桃園市長張善政今（1）日主持市政會議表示，災後重建將是漫長的馬拉松，桃園的支援絕對不會中斷，2日起將採「7天1個循環」方式輪調，第2批水務局團隊將接棒投入復原任務。

張善政表示，桃園隊自9月24日陸續進駐，由花蓮縣府的安排下，針對佛祖街、敦厚路等主要道路進行淤泥清理工作，直到29日晚間總計處理將近1萬立方公尺廢棄物，街道清理長度將近7公里，許多自發性的「鏟子超人」也紛紛加入救災，為了讓整體救災工作不浪費1分1秒，桃園隊分組承擔在晚上8點到隔天8點的大夜班，利用街道上人較少的時間，利用大型機具清理街道污泥和廢棄物。

此外，來自桃園、具備不同專業與機具的隊伍亦全面出動，包括環保局投入協助，截止昨天已清運近300噸垃圾，除了縣府對接，更主動透過農會等「第2管道」，知悉除了光復，周邊還有較少被媒體報導的區域同樣亟需協助，因此，農業局組建的智慧農耕團2日將啟程前往鳳林和光復南邊的受重創農場，協助儘快復原農場的面貌和生產力，在災後重建的過程中，任何一個角落都不該被遺忘。

張善政表示，9月28日他特別前往花蓮光復鄉現場，不只是慰問桃園隊辛苦的同仁，也和相關局處的首長一同了解，現場還需要什麼樣的支援，「幫助災民重建家園，將是1場漫長的馬拉松，桃園的支援絕不會中斷」，為了讓投入的同仁能適時休息，也兼顧桃園自身公務的推動，已建立協助光復的輪調機制，自明（2）日起水務局團隊將正式進場，接替先前投入的養工處、航空處等局處，投入下一階段的復原任務，後續，桃園的支援將以「7天1個循環」的方式進行輪調，確保支援不間斷，讓光復能一步一步走向復原。

張善政提到，桃園與花蓮有很深的連結，他要再次向所有投入救災工作的同仁，乃至於鏟子超人、志工表達感謝，同島一命，桃園會繼續跟花蓮站在一起。

桃園市長張善政1日主持市政會議表示，災後重建將是漫長的馬拉松，2日起將採「7天1個循環」方式輪調，確保支援不中斷。（記者鄭淑婷攝）

